Paikallisuutiset
Sotkamon keskustassa pääsee nyt maistamaan marjaviinejä: ”Opetetaan suomalaiset aperitiivin juomiseen”
Vuokatin Viini muutti Sotkamon keskustaan. Yrittäjä Nils Colliander toivoo, että yritys tavoittaa matkailijat ja innostaa asiakkaita kokeilemaan marjaviinituotteita.
Vuokatin Viini muutti kesällä Sotkamon keskustaan entisiin Annen Grillin tiloihin. Muutto Vuokatinhovista oli stressaava, kertoo Vuokatin Viinin yrittäjä Nils Colliander.
– Tämä on viides paikka. Sanoin kyllä jo kerran, etten muuta enää, mutta tässä ollaan.
Nyt kuitenkin jo helpottaa, kun ihmiset ovat