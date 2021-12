Sotkamon terveyskeskuksen vuodeosasto suljettu uudelleen

Sotkamon terveyskeskuksen vuodeosasto on suljettu uudestaan uusilta potilailta ja vierailijoilta. Eilen iltapäivällä osastolla on todettu uusi tartunta, jonka johdosta sulkua joudutaan jatkamaan, tiedotti Kainuun sote keskiviikkona.

Koronatilanne ei ole Kainuussa muuttunut, vaan jatkuu edelleen rauhallisena. Eilen Sotkamon tartunnan lisäksi löytyi Puolangalla yksi positiivinen testitulos. Ilmaantuvuus on 57,1 /100 000 asukasta/14 vrk.

Kainuussa epidemia on tiedotteen mukaan edelleen selvästi maan rauhallisin. Testimäärät ovat tasaisesti kasvaneet kahden kuukauden ajan, mutta positiivisten testien osuus on edelleen verrattain alhainen, vaihdellen 1 ja 2 prosentinn välillä. Testejä otetaan nyt yhtä paljon kuin viime alkuvuoden ja kesän aikana, noin 1500 viikossa.

Kainuulaisille suositellaan varovaisuutta Suomen sisäisessä liikkumisessa ja ulkomaan matkailussa

Kainuun koronakoordinaatioryhmä käsitteli maakunnan tilannetta eilen ja totesi Kainuun olevan perustasolla, eikä rajoituksia ole voimassa.

Muun Suomen yhä pahenevan epidemiatilanteen vuoksi Kainuussa suositellaan nyt varovaisuutta Suomen sisäisessä liikkumisessa ja erityisesti ulkomaan matkailussa sekä yleisötilaisuuksissa.

– Nyt on käytettävä harkintaa, miten ja millaisiin tilaisuuksiin osallistutaan. Perusohje on rokottautua, osallistua vain terveenä ja ellei turvavälejä voi säilyttää, on syytä käyttää kasvomaskeja, muistuttaa pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen .

Koronaviruksen uuden omikron-muunnoksen leviäminen lisää epävarmuutta pandemian kehittymiseen, joka muutenkin on tällä hetkellä erityisen vaikea useissa maissa.

– Emme toistaiseksi tiedä millaisen riskin muunnos aiheuttaa. Ilman omikroniakin Kainuussa on varauduttava siihen, että tartuntamäärät kasvavat myös meillä. Olisihan se erikoista, että tällä kertaa jäisimme yleisen trendin ulkopuolelle. On myös mahdollista, että terveysturvallisuusmenettelyitä yleisesti tiukennetaan koko maassa, arvioi Käsmä-Ronkainen.

Tartuntatautilain 58c mukaiset terveysturvallisuusohjeet ovat edelleen voimassa tapahtumien ja muiden tilaisuuksien osalta. Yleisötilaisuuksien järjestäjiltä ja tilojen haltijoilta edellytetään toimenpiteitä mm. turvavälien säilyttämiseksi ja osallistujien ohjeistamiseksi. Kasvomaskien käyttö ja hyvä käsihygienia on edelleen suositeltavaa.

Myös THL suosittelee huonontuneessa epidemiatilanteessa sekä rokottamattomille että rokotetuille kasvomaskien käyttöä julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Suositus koskee 12 vuotta täyttäneitä. Kasvomaskia on THL:n suosituksen mukaan hyvä käyttää tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja joissa tartuntariski saattaa olla suuri. Tartuntariski on suurempi sisätiloissa kuin ulkona.

Rokotuspisteet avoinna – myös ajanvarauksia voi tehdä

Korona- ja influenssarokotukset Kainuussa jatkuvat kuntien rokotuspisteissä. Muutoksena aiempaan osaan kuntien rokotuspisteisiin lisätään ajanvarausmahdollisuus. Aamupäivisin rokotuksiin on tarjolla ajanvarausaikoja Kajaanissa, Kuhmossa, Sotkamossa ja Suomussalmella. Ajat varataan Omasote-verkkopalvelusta (omasote.kainuu.fi).

Rokotuspisteiden aukioloajoissa on järjestelyistä johtuen vaihtelua eri päivinä, joten asiakkaita pyydetään tarkistamaan tiedot soten verkkosivuilta.

Koronarokotuksia annetaan kaikille yli 12-vuotiaille. Maksuttomat influenssarokotukset ovat jaossa riskiryhmiin kuuluville; muille influenssa- sekä pneumokokkirokotukset ovat saatavissa omakustanteisesti apteekista ja ne voi käydä pistättämässä rokotuspisteellä.

Kolmatta koronarokotetta suositellaan kaikille yli 60-vuotiaille sekä hoivakodeissa tai laitoshoidossa asuville ja erityisiin riskiryhmiin kuuluville.

Kainuun koronatilanteesta ja rokotuksista saa lisätietoja verkkosivuiltasote.kainuu.fi/koronainfo. Kiireetöntä neuvontaa varten on käytössä myös sähköposti korona@kainuu.fi.