Paikallisuutiset

Suomi on kokoaan suurempi maa – Suomussalmelta Naton ilmapuolustuksen ja avaruuskyvykkyyden ytimeen

Matti Mustanoja Naton päämajan lippuaukiolla Brysselissä 5.12.2025. Hänet ylennettiin everstiluutnantiksi Suomen itsenäisyyspäivänä 6.12.2025. Kuva: Matti Mustanoja

Brysselissä istutaan pöytien ääressä, joissa päätetään Naton tulevaisuudesta ja Euroopan turvallisuudesta. Niiden pöytien äärellä istuu myös Suomussalmelta lähtöisin oleva Matti Mustanoja. Hänen työnsä on maailmanlaajuisesti merkittävää, mutta Mustanojalle itselleen sen tärkein mitta on selvä: hän haluaa edistää Suomen etua ja vahvistaa yhteistä puolustusta aikana, jolloin turvallisuuden merkitys korostuu jokaisessa työpäivässä.

Riitta Mäkeläinen Kainuun Sanomat

Itsenäisyyspäivän viikonloppuna Matti Mustanojalla on erityinen syy pysähtyä viettämään juhlapäivää. Majuri ylennetään itsenäisyyspäivänä everstiluutnantiksi. Ylennys ei synny virkaikään perustuen, vaan henkilökohtaisista ansioista – saavutuksista, jotka on huomattu sekä Suomessa että liittokunnan p