Kulttuuri

Elektrofolk-duo Junna lähtee valloittamaan Japania lokakuussa. Duon muodostavat Anna Haaraoja ja Juha Seppänen (edessä). Projektissa tanssijoina toimivat Eveliina Pilke ja Mitja Pilke.

Suomussalmelaislähtöinen Juha Seppänen suuntaa Anna Haaraojan kanssa muodostamallaan duolla Japaniin

Oululainen hypermodernia kansanmusiikkia soittava elektrofolk-duo Junna sai alkunsa, kun Suomussalmelta kotoisin oleva Juha Seppänen ja kokkolalaislähtöinen Anna Haaraoja kohtasivat Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suomussalmelaislähtöisen muusikko-tuottaja Juha Seppäsen ja Kokkolasta kotoisin olevan laulaja-viulisti Anna Haaraojan elektrofolk-duo Junna lähtee valloittamaan Japania lokakuussa.

Kaksikko odottaa innolla lähestyvää kiertuetta.

– Odotuksemme kiertueen suhteen ovat korkealla, sillä meille on hyvin tä

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä