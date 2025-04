Paikallisuutiset

Tulirokkoepäily edellyttää aina välitöntä lääkärissäkäyntiä. Myös tulirokkopotilaan perheenjäsenten on syytä hakeutua hoitoon, jos he sairastuvat kurkkukipuun tai kuumeeseen. Kuva: Nina Susi/Arkisto

Suomussalmella havaittu lasten tulirokkotartuntoja – tulirokkoepäily edellyttää aina välitöntä lääkärissäkäyntiä

Hannu Mustonen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomussalmella on todettu tällä viikolla kouluikäisten lasten tulirokkotartuntoja, tiedottaa Kainuun hyvinvointialue. Suomussalmen kunta on tiedottanut vanhempia asiasta, ja kouluterveydenhuolto on antanut perheille tarvittavia ohjeita.

Tulirokko on streptokokki-bakteerin aiheuttama infektio, joka ta