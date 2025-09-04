Paikallisuutiset

Suomussalmella torstaina toteutetussa harjoituksessa Juntusrannan kylän väestö evakuoitiin. Kyläläiset saapuivat Suomussalmen kokoontumiskeskuksena toimivalle liikuntahallille bussilla hieman kello 11 jälkeen. Kuva: Marjut Lehto

Suomussalmella tehtiin ennennäkemätön harjoitus: yksi kylä evakuoitiin kokonaan

Kainuun pelastuslaitoksen riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Saku Hämäläinen kertoo, että väestön suojaamiseen ja evakuointiin liittyvää suunnitelmakokonaisuutta ei ole koskaan aiemmin viety tälle tasolle.

Marjut Lehto Kainuun Sanomat

Suomussalmella järjestettiin torstaina väestön evakuointiharjoitus osana Northern Stronghold 25 -paikallispuolustusharjoitusta. Kyseessä oli vaativa moniviranomaisharjoitus, jonka yhteydessä tutustuttiin myös kokoontumiskeskuksen toimintaan.

Harjoituksessa Suomussalmen pohjoisosassa sijaitsevan Juntu