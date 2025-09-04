Paikallisuutiset
Suomussalmella tehtiin ennennäkemätön harjoitus: yksi kylä evakuoitiin kokonaan
Kainuun pelastuslaitoksen riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Saku Hämäläinen kertoo, että väestön suojaamiseen ja evakuointiin liittyvää suunnitelmakokonaisuutta ei ole koskaan aiemmin viety tälle tasolle.
Suomussalmella järjestettiin torstaina väestön evakuointiharjoitus osana Northern Stronghold 25 -paikallispuolustusharjoitusta. Kyseessä oli vaativa moniviranomaisharjoitus, jonka yhteydessä tutustuttiin myös kokoontumiskeskuksen toimintaan.
Harjoituksessa Suomussalmen pohjoisosassa sijaitsevan Juntu