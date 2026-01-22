Kulttuuri

Suomussalmen kunnan uusi bänditila on nyt maksutta kaikkien käytettävissä. Bänditila sijaitsee nuorten työpaja Hanslankarien alakerrassa. Kuva: Marjut Lehto

Suomussalmen bänditila tuli tarpeeseen – ensimmäisenä viikonloppuna varauksia oli 12 kappaletta

Tilasta löytyvät bänditoimintaan tarvittavat soittimet. Mukanaan saa tuoda myös omia soittimia, mutta niitä ei saa jättää tilaan säilytykseen.

Kainuun Sanomat

Suomussalmen kunnan uusi bänditila on nyt valmis ja kaikkien käytettävissä. Nuorten työpaja Hanslankareiden tiloissa sijaitsevan maksuttoman tilan voi varata käyttöönsä arki-iltaisin sekä viikonloppuisin.

Bänditila on varattavissa, ja varauksia tuli ensimmäisenä viikonloppuna kaikkiaan kaksitoista ka

