Kulttuuri
Suomussalmen bänditila tuli tarpeeseen – ensimmäisenä viikonloppuna varauksia oli 12 kappaletta
Tilasta löytyvät bänditoimintaan tarvittavat soittimet. Mukanaan saa tuoda myös omia soittimia, mutta niitä ei saa jättää tilaan säilytykseen.
Suomussalmen kunnan uusi bänditila on nyt valmis ja kaikkien käytettävissä. Nuorten työpaja Hanslankareiden tiloissa sijaitsevan maksuttoman tilan voi varata käyttöönsä arki-iltaisin sekä viikonloppuisin.
Bänditila on varattavissa, ja varauksia tuli ensimmäisenä viikonloppuna kaikkiaan kaksitoista ka