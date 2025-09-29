Kotimaa

Peipon perheessä sairastelu alkoi jo. Kaksivuotias kuopus Ahti sai korvatulehduksen muissakin perheenjäsenissä kiertäneen flunssan jälkitautina. Maria-äidin toisella puolella Inari, 7, ja Isla, 6. Yhdeksänvuotias esikoinen puuttuu kuvasta. Kuva: Jori Liimatainen

Tällainen tautitalvi on luvassa – Peipot tietävät, että yksi virus kiertää aina kaikki perheenjäsenet läpi

Viime talvena Peipon nelilapsinen perhe sairasti ikäviä tartuntatauteja. Flunssakausi on taas alkanut, mutta voimakkaampia oireita aiheuttavia epidemioita ei vielä ole. Infektiolääkäri ennustaa RS-virushuippua ennen vuodenvaihdetta. Hän suosittelee influenssarokotetta, mutta sitä ei kannata ottaa liian aikaisin.

Pauli Reinikainen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Monella hyvinvointialueella on viime viikkoina ilmennyt runsaasti tyypillistä nuhaflunssaa aiheuttavaa rinovirusta ja jonkin verran myös koronavirusta. Yksittäisiä RS-virusinfektioitakin on todettu.

– RS-viruspidemiaa ei vielä tässä vaiheessa ole, mutta varaudumme siihen, Turun yliopistollisen keskus