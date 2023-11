Paikallisuutiset

"Tämä on biisi omista juurista" – Olli Rehn muisteli Ylen suosikkiohjelmassa siskoaan, Stubb omisti Supernaiset isälleen

Ylen Elämäni biisi -ohjelman finaalijaksossa viisi presidenttiehdokasta paljasti elämänsä laulut. Jaksoa ennen hämmästeltiin sitä, miksi naisehdokkaat puuttuivat.

Markku Uhari, Terhi Riolo Uusivaara Kainuun Sanomat

Presidenttiehdokkaat saivat arvuutella toistensa musiikkimakua Ylen suositun Elämäni biisi -tv-ohjelman lauantaisessa finaalilähetyksessä.

Finaalilähetyksessä Tampereen areenan sohvalla mukana olivat presidenttiehdokkaat Jussi Halla-aho (ps.) ja Alexander Stubb (kok.) sekä valitsijayhdistyksiensä kautta ehdokkuutta tavoittelevat vihreiden tukema Pekka Haavisto, keskustan tukema Olli Rehn ja Mika Aaltola (sit.).

Lauluina puolestaan kuultiin Aaltolan valinnaksi paljastunut Samuli Putron Olet puolisoni nyt, jonka esitti Irina.

– Tämä on elämäni kappale ja yksi niistä, joka koskettaa todella syvältä, sanoi Aaltola suorassa lähetyksessä.

Aaltola perusteli valintaa muun muassa keskustelulla miehen kanssa, joka oli elvyttänyt oman puolisonsa. Aaltola puhui myös muistisairaasta isästään ja omasta perheestään.

Elämäni biisi kokosi suomalaiset lauantaina television ääreen. Kuva: Atte Mäläskä / Yellow Film & Tv Oy

"Taito ja taide tulevat samasta juuresta"

YUP-yhtyeen Yövieraat kuultiin Tero Vesterisen esittämänä, ja laulu paljastui Halla-ahon valinnaksi. Halla-aho vihjasi lähetyksessä laulun muistuttavan häntä opiskeluvuosistaan 1990-luvulla.

– Suomen kielessä sanat taito ja taide juontuvat samasta juuresta. Minun mielestäni YUP:n musiikki yleensä, ja tämä kappale erityisesti muistuttavat siitä, että taiteellinen tuote ei synny ainoastaan taiteilijan innostuksesta tai inspiraatiosta, vaan se vaatii myös erittäin kovaa teknistä osaamista, kovaa työtä ja hiomista, perusteli Halla-aho.

Rehn muisti siskoaan, Stubb elämänsä supernaisia

Presidenttiehdokkaiden veikkauksissa useimmat arvasivat, että lähetyksessä Jore Marjarannan esittämänä kuultu Juice Leskisen Juankoski Here I Come oli Olli Rehnin valinta. Rehn sanoi laulun taustalla olleen hänen elämänsä naiset, 21-vuotiaana onnettomuudessa kuollut sisko Sirpa, jolta hän aikanaan sai lahjaksi Leskisen Coitus Int -yhtyeen levyn, jolla laulu oli. Toiseksi laulu muistutti häntä hänen vaimostaan Merjasta.

– Tämä on biisi ystävyydestä ja elämänilosta, Tämä on biisi omista juurista ja siitä, että rakkaus voittaa, sanoi Rehn.

Myös Stubb perusteli omaa valintaansa, Kaija Koon Supernaisia, läheisillään. Diandran esittämänä kuultu laulu muistutti Stubbia äidistään, mutta myös tätä hoitaneesta isästään ja perheestään.

Toisaalta hän kertoi laulun olleen hänen lenkkisoittolistallaan pääministeriaikana.

"Tämä laulu soi heille"

Haaviston valinta oli Leonard Cohenin balladi Hallelujah, jonka tulkitsivat Diandra ja Vesterinen. Haavisto kertoi pitäneensä Cohenin musiikista 1980-luvulta saakka ja tehneensä Kreikkaan Hydran saarelle interrail-matkan sen jälkeen, kun laulaja kuoli 2016.

Hän nosti perusteluissaan esiin myös Ukrainassa sekä Gazassa ja Israelissa olevien sotien uhrit.

– Minun päässäni tämä laulu soi heille, sanoi Haavisto.

Naisehdokkaat puuttuivat

Jo etukäteen lähetys keräsi julkista hämmennystä sillä, ettei jaksossa ollut mukana yhtään naisehdokasta. Yle perusteli päätöstä muun muassa sillä, että esimerkiksi Li Andersson (vas.) ja Sari Essayah (kd.) olivat mukana jo aiemmissa jaksoissa.

– Me emme halunneet lähteä muokkaamaan sitä, vaan he olivat aikaisemmin. Ja sitten me pyysimme tähän finaalilähetykseen ne ehdokkaat, jotka ovat tällä hetkellä journalistisesti myös kiinnostavimmat, ohjelman vastaava tuottaja Samu Reijonen kertoi STT:lle.

Reijosen mukaan paikkaa ohjelmassa tarjottiin myös SDP:n ehdokkaalle.

Hän korosti, ettei Elämäni biisin haluta missään tapauksessa olevan vaaliohjelma vaan viihdeohjelma, jossa on nyt sattumalta vieraana merkittävään poliittiseen asemaan pyrkiviä.

– Me emme halua, että tämä on osa mitään presidentinvaalikilvoittelua. Vaan haluamme tuoda esille tällaisista ajankohtaisista ihmisistä sellaisen toisen puolen, Reijonen sanoi ennen lähetystä.