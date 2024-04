Mielipiteet

Tekstarit: ”Riikka Purra on tavattavissa Kajaanissa. Puoli tuntia!”

Kainuun Sanomat

Riikka Purra on tavattavissa Kajaanin Raatihuoneentorilla lauantaina 6.4. klo 10.30-11.00. Puoli tuntia! Minunkin pienestä eläkkeestä maksetuilla veroilla lentelee tänne puoleksi tunniksi itseään näyttämään. Jos olisin terve, kävisin sanomassa muutaman valitun sanan, mitä hänestä ajattelen. Te jotka voitte, tehkää se puolestani. Ent. yrittäjä

Yhteiskuntaa vahingoittavat poliittiset lakot on kielletty Saksassa, Iso-Britanniassa, Espanjassa, Hollannissa ja Kreikassa. Lakko-oikeutta rajoitettu mm. Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Ranskassa, Belgiassa ja Italiassa. Työehtosopimuksia neuvoteltaessa ammattiliitot voivat käyttää ns. perinteistä lakkoa silloin, kun halutaan lisätä painetta työnantajaa kohtaa. Ei poliittisia lakkoja hallitusta vastaan

M Kyllönen ym. puhuvat vääristellen sairaussakosta. Kysehän on vain ensimmäisestä palkattomasta sairauspäivästä kuten on monissa muissakin maissa ja vasemmiston hallitsemassa Espanjassa tuo karenssi on kolme päivää. Sakkohan on määrätty maksettavaksi jostakin rikkeestä, joten tuo Kyllösen vertaus on tahallisesti harhaanjohtava. Saikku

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomeen on viimeisen 10 vuoden aikana rantaantunut gansta- ja räpkulttuuri joka ihannoi sekä käyttää väkivaltaa, huumeita ja monitahoista rikollisuutta. Lasta Suomessa ei enää kasvateta, opeteta, neuvota saati kielletä. Lapsilla ei ole rajoja koulussa, kotona tai vapaa aikana. "Mutta kun minä haluan" asenne on tuonut jäljet kansakuntaamme, ja tämä on vasta alkua kohti Ruotsin lähes sisällissodan kaltaista tilannetta.