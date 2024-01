Paikallisuutiset

Kesätoimittaja Wilma Määttä ja kesävalokuvaaja Inka Hurskainen selvisivät Kainuun Sanomien kesästä ehjin nahoin ja hakivat töihin vielä uudelleen. Kuva: Vilja Sorsa

Töihin Suomen rohkeimpaan maakuntamediaan? Kainuun Sanomien kesätoimittajahaku on nyt auki – katso video

Oletko rohkea ja innostunut journalismista? Haluatko toteuttaa omia ideoitasi? Etkö pelkää kumppareita tai korpimaisemia? Maistuuko sinulle rönttönen? Tule meille kesäksi oppimaan uutta ja kokemaan Kainuu kaikessa kauheudessaan ja kauneudessaan.

Maakuntalehti Kainuun Sanomat ja kaupunkilehti Koti-Kajaani etsivät nyt kesätoimittajia tulevaksi kesäksi. Haku on käynnissä ja jatkuu 18. helmikuuta asti.

Katso videolta Inka Hurskaisen ja Wilma Määtän kokemukset Kainarin kesästä:

Video: Vilja Sorsa

Viime heinäkuussa Kainuun Sanomien kesäkuvaaja Inka Hurskainen ja kesätoimittaja Wilma Määttä rämpivät juttukeikalla sotkamolaisessa metsässä. Saksanseisoja Sumua koulutettiin elokuussa alkavaan sorsanmetsästyskauteen.

– Ajettiin Sotkamon kirkolle ja sieltä haastateltavat tulivat meitä hakemaan. Heidän kyydillä mentiin keskelle metsää. Rämmittiin lammelle, missä koiraa opetettiin noutamaan sorsaa vedestä.

– Kannatti ottaa kumpparit mukaan, Hurskainen tuumaa.

Inka Hurskainen, 18, on tälläkin hetkellä työssä Kainuun Sanomissa ja muistelee kesän 2023 ikimuistoista työpäivää. Hän kuvailee juttukeikkaa mielenkiintoiseksi ja onnistuneeksi.

– Tykkään kuvista, ne ovat kivasti erilaisia. Sain otettua kuvia paljon. Aurinko paistoi lammelle, ja tuli tunne, että nyt tulee hyviä kuvia.

Sara Waenerbergin ja Santtu Janssonin saksanseisoja Sumu harjoitteli viime heinäkuussa innoissaan linnun noutamista vedessä. Kesätyöntekijät Inka Hurskainen ja Wilma Määttä rämpivät sotkamolaisessa metsässä ikimuistoisella työkeikalla, ja tuloksena syntyi näyttävä juttukokonaisuus. Kuva: Inka Hurskainen/arkisto

Hurskainen pääsi kuvaamaan myös suosikkiartistiaan Ettaa, jonka näki ensimmäistä kertaa. Etta esiintyi Kajaani Fest Live -tapahtumassa heinäkuun puolivälissä.

Mieleen on jäänyt myös juttukeikka Sukevan vankilaan, jossa hän pääsi tapaamaan vankeja.

Kajaanilainen Inka Hurskainen opiskelee media-alaa Kainuun ammattiopistossa kolmatta eli viimeistä vuotta. Hän tuli harjoitteluun Kainuun Sanomiin huhtikuussa 2023 ja sai kesätyöpaikan heinäkuuksi. Hurskainen tulee töihin kuvaajaksi myös tulevana kesänä.

Rap-artisti Etta esiintymässä Kajaani Fest Livessä heinäkuussa 2023. Kuva: Inka Hurskainen/arkisto

Miten? Kesätöihin Kainuun Sanomiin ja Koti-Kajaaniin Jätä hakemus juttunäytteineen viimeistään 18. helmikuuta osoitteessa hillagroup.fi/tyopaikat. Haastatteluja tehdään jo hakuaikana. Lisätietoja antaa Kainuun Sanomien ja Koti-Kajaanin päätoimittaja Päivi Bisi (paivi.bisi@hillagroup.fi, 050 304 8478).

Suomen rohkein maakuntamedia uskaltaa pureutua kiperiin paikallisiin kiistakysymyksiin ja laskeutua satojen metrien syvyyksiin kaivoksen uumeniin tai nousta huojumaan tuulivoimalan huipulle.

Päätoimittaja Päivi Bisi korostaa, että kesätyö Kainarissa on nimenomaan monipuolista. Monipuolinen toimitustyö tarkoittaa kirjoittamisen ohella esimerkiksi valokuvaamista sekä videoiden ja livelähetysten tekoa.

– Teemme digi edellä, eli digitaalinen journalismi on ykkösasia, Bisi sanoo.

Millaisia tekijöitä kesäksi etsitään?

– Rohkeita, journalismista innostuneita ja idearikkaita. On halua oppia uutta, nähdä paljon ja saada uusia kokemuksia, koska niitä täällä todellakin saa.

Kun tuo säkillisen omia ideoita, niitä saa varmasti toteuttaa.

Kainuun Sanomissa saa ja pitää toteuttaa omia visioitaan. Kainuussa pääsee tekemään juttuja festareilta, itärajalta, suopotkupallon MM-kisoista, ratsastusleiriltä ja paikallisista kalastuskilpailuista. Kesätoimittaja saa tehdä niin uutisia, feature-juttuja, urheilua kuin kulttuuriakin.

– Kun tuo säkillisen omia ideoita, niitä saa varmasti toteuttaa, Bisi sanoo.

Perinteisesti lehdissä on työskennellyt journalismin alan opiskelijoita. Päätoimittaja Bisin mukaan maakuntalehteen tarvitaan jonkinlaista aiempaa kokemusta toimitystyöstä esimerkiksi opintojen kautta.

– Mutta emme ikinä sulje pois, jos tuleekin muulta alalta, sillä meille on tullut toimittajia todella monilta eri aloilta. Pieni kokemus alalta on kuitenkin ehdoton etu.

Inka Hurskainen pääsi viime kesänä juttukeikalle Sukevan vankilaan ja kuvaamaan vankeja. Kuva: Inka Hurskainen/arkisto

Kajaanilainen Wilma Määttä, 21, on ollut Kainuun Sanomissa kesätoimittajana kaksi edellistä kesää. Hän opiskelee viestintätieteitä Vaasan yliopistossa.

Määtän mukaan Kainari on monipuolinen työpaikka, jossa pääsee pureutumaan vakaviin aiheisiin ja myös kevyemmille ja hauskoille juttukeikoille.

– Olen esimerkiksi haastatellut Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaista: opiskelijaa, joka ei päässyt perheensä kanssa viettämään tärkeää uudenvuodenjuhlaa itärajan sulun takia. Toisaalta olen myös haastatellut kainuulaista, jolla oli 16 haitaria.

Kivaa on se, että täällä on saanut aina olla oma itsensä.

Määttä pitää Kainuun Sanomien työilmapiiriä rentona.

– Koska olen ollut Kainuun Sanomilla nyt kaksi kesää ja käynyt talvella tuuraamassa, on työyhteisö tullut jo aika tutuksi. Minut otettiin vastaan hyvin, ja kivaa on se, että täällä on saanut aina olla oma itsensä.

Toimittajan työ on välillä väsyttävää, eikä Määttä ole tältä Kainuussakaan välttynyt.

– Mutta onneksi hyvät työkaverit onnistuvat aina piristämään. Täällä huolehditaan ainakin minun kokemukseni mukaan työhyvinvoinnista ja joustetaan esimerkiksi työajoissa kohtuullisesti.