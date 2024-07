Kotimaa

Tunneliviljely ratkaisi avomaan mansikoiden kohtalon Teresa Majurin marjatilalla: ”Ei olla säänhaltijoita”

Minka Leppänen Kainuun Sanomat

Teresa Majurin mukaan satokausi on käynnistynyt tunnelimarjojen osalta hyvin. Avomaan mansikoista puhuttaessa tilanne onkin sitten toinen. Kuva: Minka Leppänen

Tunneliviljely on vielä suhteellisen uusi viljelytekniikka Suomessa, mutta sen käyttö on lisääntynyt nopeasti. Ne marjatilalliset, joilla kyseinen menetelmä on käytössä ovat saaneet tänä kesänä huokaista helpotuksesta.

Näihin onnekkaisiin alan toimijoihin kuuluu Haapavedellä sijaitseva Nevalanmäen ma