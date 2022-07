Tytöt matkaavat maallisiin houkutuksiin perjantai-illan elokuvassa

Kielletty hedelmä

TV2 klo 19.30

*** Vanhoillislestadiolaisissa kodeissa ei katsota tv:tä, lähdetä tansseihin tai kajota alkoholiin. Suutelukin lienee syntiä ennen papin aamenta. Niinpä kolhuilta ei vältytä, kun uskovaisten kotien tytöt lähtevät Pohjois-Pohjanmaalta Helsinkiin. Maaseudun ja kaupungin asetelma on kotimaisessa elokuvassa mitä perinteisin, mutta Dome Karukosken ohjaamasta kasvutarinasta loistavat poissaolollaan niin vanhakantainen paatos kuin kyynisyyskin. Amanda Pilke on Maria, Marjut Maristo on Raakel, jonka pitäisi vähän vahtia kaveriaan.

Uudenlainen vapaus kiehtoo silti molempia, eikä uskosta luopuneen siskon ( Malla Malmivaara ) seurassa ole juuri pidäkkeitä. Karukoski onnistuu tavoittamaan vastikään täysi-ikäisiksi ehtineiden tyttöjen maailmaa, vaikka Aleksi Bardyn käsikirjoituksessa turhaa selittelyn makua onkin. (Suomi 2009)

The Bag Man

Kutonen klo 21.00

** John Cusack ja Robert De Niro eksyivät David Grovidin tyhjänpäiväiseen rikosjännäriin. Konna odottelee pomoaan rähjäisessä hotellissa ­– surmattuaan kaltaisiaan ja saatuaan katsojat harkitsemaan kanavan vaihtoa. (USA 2014)

Mies joka tiesi liikaa

Yle Teema & Fem klo 21.31

*** Tämä on korvamatovaroitus: Doris Dayn heläyttämä Que Sera, Sera saattaa soida huomenna kohtalokkaasti mielessä, kun pomo selostaa innovointejaan tai puoliso ehdottaa anoppilan reissua.

Day on Josephine, joka on lääkärimiehensä Benjaminin kanssa lomalla Marokossa, kun konnat sieppaavat heidän poikansa. James Stewart on tavanomaista jäyhemmässä kunnossa, vaikka vakoojatouhut ja salamurhahankkeet hänen periamerikkalaista perhettään pyörittävätkin. Alfred Hitchcock halusi tehdä uusintaversion 1930-luvun brittijännäristään, ja konserttikohtaksessa selviää miksi: mestariohjaajan partituuri hivuttaa katsojan niskavilloja pystyyn. (USA 1956)

Pekka Eronen