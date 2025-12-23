Paikallisuutiset

Ammatillisen koulutuksen järjestäjille myönnettävä summa muodostuu laskennallisesta perusrahoituksesta ja harkinnanvaraisesta rahoituksesta. Arkistokuva. Kuva: Risto Puolimatka

Uusi rahoitusmalli kannustaa opintojen suorittamiseen ja työllistymiseen – näin paljon Kajaanin kaupunki saa rahaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjien rahoituksesta vuodelle 2026.

Kainuun Sanomat

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulutuksen järjestäjille suoritepäätöksen perusteella noin 36 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2025 eli yhteensä 2,09 miljardia euroa.

Rahoitus myönnetään 132:lle koulutuksen järjestäjälle. Kajaanin kaupungille myönnettävä rahoitus on noin 30 mi

