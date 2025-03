Paikallisuutiset

TUDU-hankkeen hyvinvointiaktivaattori Jasmin Pöyhönen auttaa nuoria esimerkiksi kuntosaliharjoittelun aloittamisessa. Kuva: Miira Karppinen

Yhdessä: Hyvinvointineuvonta tukee nuoria TUDU-hankkeessa – hyvinvointiaktivaattori auttaa arjessa

Miira Karppinen Kainuun Sanomat

Hyvinvointi on kokonaisuus, joka koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Kainuulaisista lukiolaisista 22 prosenttia ja ammattioppilaitoksen opiskelijoista 31 prosenttia kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi valtakunnallisen kouluterveyskyselyn (2023) mukaan.

Toisen asteen opiskelijoilla arjen haasteet, stressi ja jaksaminen voivat heikentää hyvinvointia, mutta apua on saatavilla maksuttoman hyvinvointineuvonnan kautta. TUDU-hankkeen hyvinvointineuvonta tarjoaa Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin lukion nuorille yksilöllistä tukea ja käytännön vinkkejä oman hyvinvoinnin edistämiseen.

Hyvinvointiaktivaattori tukena opiskelijoille

TUDU-hankkeen hyvinvointineuvonnan ytimessä on hyvinvointiaktivaattori Jasmin Pöyhönen, joka ohjaa ja tukee nuoria heidän arjessaan. Hyvinvointiaktivaattori auttaa opiskelijoita tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja löytämään keinoja esimerkiksi monipuolisempaan ruokavalioon, liikunnan lisäämiseen sekä yleiseen arjenhallintaan.

– Jokaisella nuorella on omat lähtökohtansa ja tavoitteensa. Hyvinvointineuvonnassa etsimme yhdessä ratkaisuja, jotka tukevat nuoren jaksamista ja hyvinvointia pitkällä aikavälillä, Pöyhönen kertoo.

Hyvinvointineuvonnassa keskustellaan muun muassa unirytmistä, ravinnosta, liikkumisesta ja mielen hyvinvoinnista, mutta myös elämänhallinnan ja opiskelujen kannalta keskeisistä teemoista, kuten ystävyyssuhteista ja päivärytmistä. Hyvinvointineuvonta tarjoaa kokonaisvaltaista tukea nuorten arkeen ja auttaa rakentamaan tasapainoista elämäntapaa. Tarvittaessa nuori ohjataan myös muiden asiantuntijoiden tuen piiriin.

TUDU-hankkeen hyvinvointineuvonta on suunnattu erityisesti hyvinvointinsa kannalta haastavassa asemassa oleville opiskelijoille, mutta ketään nuorta ei käännytetä pois. Hyvinvointineuvontaa toteutetaan joko yksilöllisesti tai pienryhmämuotoisena, josta esimerkkinä ”Iskussa inttiin” -ryhmätoiminta asepalvelukseen suuntaaville.

Nuorten kokemuksia hyvinvointineuvonnasta

Hyvinvointineuvonta on saanut nuorilta positiivista palautetta. Nuoret ovat kokeneet saavansa konkreettisia vinkkejä ja uusia näkökulmia oman hyvinvointinsa tukemiseen.

– Hyvinvointineuvonta on tarjonnut toimivia treeniohjelmia ja käytännön ohjeita kuntosaliharjoitteluun. Koen, että osallistuminen hyvinvointineuvontaan on ollut hyödyksi fyysiselle toimintakyvylleni, kertoo lukio-opiskelija.

Ammattiopistossa opiskeleva nuori puolestaan kertoo, että hyvinvointineuvonta kannusti häntä lisäämään liikuntaa osaksi päivittäistä rutiinia ja tarjosi arvokkaita neuvoja terveellisiin elämäntapoihin: ”olen saanut hyvinvointineuvonnasta paljon hyviä vinkkejä terveyteen liittyen, ja Jasminin laatima treeniohjelmansa on motivoinut minua liikkumaan enemmän arjessa sekä tekemään terveellisempiä valintoja”.

Hyvinvointiaktivaattori Jasmin Pöyhönen ohjeistaa nuorta oikeaoppisessa suoritustekniikassa. Hyvinvointineuvonnassa hyödynnetään lähiliikuntapaikkoja. Kuva: Miira Karppinen

Maksutonta matalan kynnyksen tukea hyvinvointiin

Hyvinvointineuvonta on maksuton palvelu, joka on suunnattu Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin lukion toisen asteen opiskelijoille. Se tarjoaa matalan kynnyksen tukea suoraan oppilaitoksella. Hyvinvointineuvontaan voi hakeutua esimerkiksi opiskelijahuollon kautta tai olemalla suoraan yhteydessä hyvinvointiaktivaattoriin.

TUDU-hanke pyrkii edistämään nuorten liikunta-aktiivisuutta, kokonaisvaltaista terveydenlukutaitoa, yhteisöllisyyttä, osallisuutta sekä osallistumisen taitoja. Hyvinvointineuvonta on osa tätä kokonaisuutta, ja sen tavoitteena on antaa jokaiselle nuorelle mahdollisuus voida paremmin ja jaksaa opinnoissaan sekä tulevaisuudessa työelämässä.

– On hienoa nähdä, miten pienetkin muutokset voivat vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin ja itsetuntoon. Haluamme antaa nuorille tukea ja voimavaroja, joiden avulla he voivat rakentaa itselleen paremman arjen, Pöyhönen summaa.

TUDU, Tuunattuna Duuniin – toisen asteen opiskelijoiden hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämishanke on Kainuun Liikunnan ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen ryhmähanke. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. LähiTapiola Kainuu-Koillismaa osallistuu hankkeen omarahoitukseen merkittävällä panoksella. Kirjoittaja Miira Karppinen on Kainuun Liikunnan TUDU-hankkeen projektipäällikkö.

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.