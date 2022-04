Yhdessä: Kesätyö vai sittenkin oma 4H-yritys?

Yksi vaihtoehto saada kesätöitä ja tienata on perustaa oma 4H-yritys.

Kesätöiden hakeminen käy juuri nyt kuumana. Yritykset ja muut työnantajat etsivät kiireisesti tuhansia kesätyöntekijöitä. Nuoret hakevat kesätöitä työnhakukanavilta kuten Duuritorista tai suoraan yrityksistä.

Vaikka tänä kesänä on paljon kesätöitä tarjolla, niin välttämättä mielekästä ja sopivaa kesätyö ei kaikille löydy. Tällöin yksi vaihtoehto saada töitä ja tienata on perustaa oma 4H-yritys.

Mikä on 4H-yritys? Oma 4H-yritys antaa 13–28-vuotiaille nuorille mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yritys on keino tienata rahaa, mutta elinkeinosta ei ole kysymys.

Yritys on harrastustoimintaa, jossa edetään aina omaan tahtiin. Yleisimmät 4H-yritysten tuottamat palvelut ovat kotityöt, siivoukset, pihatyöt ja lastenhoito. Osa 4H-yrityksistä tuottaa myytäviä tuotteita kuten keppihevosia, koruja tai maalattuja posliiniesineitä. Suomessa on tällä hetkellä lähes 2 000 nuorten 4H-yrityksistä. Kainuussakin nuorten 4H-yrityksiä on useita kymmeniä.

Kuinka 4H-yritys perustetaan? 4H-yrityksen perustaminen on helppoa. Omaan 4H-yritystä miettivän nuoren kannattaa olla yhteydessä oman kunnan 4H-yhdityksen toiminnanjohtajaan.

Kaikissa Kainuun 4H-yhdistyksissä autetaan oman 4H-yrityksen perustamisessa. Toiminnanjohtajat opastavat 4H-yrittäjäksi haluavan eteenpäin yrityksen suunnittelussa ja perustamisessa.

Uudet yrittäjät käyvät ennen 4H-yrityksen perustamista yrityskoulutuksen, jossa käydään läpi oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden tunnistamista, liikeideaa, yrityksen taloutta ja 4H-yrityksen perustamiseen liittyvät asiat. Seuraava 4H-yrityskoulutus toteutetaan lauantaina 21.5 Kajaanissa. Itsenäisesti yrityskoulutuksen voi käydä netissä. Lisätietoja koulutuksista saa Kajaanin 4H-yhdistyksen nettisivuilta, toteaa Johanna Huovinen Kajaanin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja.

4H-yrittäjäksi haluavien kannattaa hyödyntää Kajaanin kaupungin tarjoama kesätyöseteli. Kesätyöseteli on arvoltaan 350 euroa ja sen voi hyödyntää uuden 4H-yrityksen toimintaan. Peruskoululaisten kesätyösetelihaku päättyy 15.4 ja hakuohjeet löytyvät Kajaanin kaupungin nettisivuilta. Viime vuonna Kajaanissa oli 18 4H-yritystä, josta 13 sai kesätyösetelin.

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, Kainuun Nuotan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Kirjoittaja on vt. järjestöpäällikkö 4H-liitossa.