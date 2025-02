Paikallisuutiset

Kuva: Johanna Huotari

Yhdessä: Lauvuksen liikkuva kerho on vuoden 2024 4H-kerho

Johanna Huotari Kainuun Sanomat

Kuhmon 4H-yhdistyksen Lauvuksen liikkuva kerho on valittu vuoden 2024 4H-kerhoksi. Valinta tuli iloisena yllätyksenä niin ohjaajille, kerholaisille kuin vanhemmillekin.

Kerho on saanut nimensä liikkuvan nuorisotyön autostamme, jolla ajamme aina kerhoon ja joka toimii kerhonpitopaikkana. Lauvuskylä sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Kuhmon keskustasta ja koska kylällä ei ole kerholle pitopaikkaa sisätiloissa, niin kuljetamme sen mukanamme.

Kerhossa pelataan, liikutaan, leikitään, askarrellaan, tehdään pieniä käsitöitä ja retkeillään lähiluonnossa. Tekemisen lomassa jutellaan mukavia ja keskustellaan mielen päällä olevista asioista. Todellinen monitoimikerho siis!

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kerholaiset ovat oppineet sosiaalisia taitoja sekä uusia kädentaitoja kerhoilun myötä. Kerholaiset ovat saaneet aktiivisesti vaikuttaa kerhon sisältöön. Esimerkiksi syksyn makkaranpaistoretki lähti lasten aloitteesta, koska asuinympäristö on heille tuttu ja saimmekin lainata lähellä sijaitsevaa kotaa paikalliselta metsästysseuralta. Myös juhla- ja teemapäivät huomioitiin hyvin sisällössä.

Kerhossa tärkeässä roolissa on ollut hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki. Kerholaiset ovat kaikki kavereita keskenään, vaikka he ovat keskenään hyvinkin eri-ikäisiä. On ollut hienoa huomata, että isommat huolehtivat pienemmistä.

Kerholaiset ovat keskenään kannustavia toisiaan kohtaan ja kehuvat kilvan toisten aikaansaannoksia ja suorituksia. Lisäksi kerhossa toimii 9-luokkalainen nuori apuohjaajana, joka on hienosti ottanut ohjaajan työn haltuun.

Kuhmossa on nykyään vähän toimintaa lapsille ja nuorille keskustan ulkopuolella. Siksi olikin mahtavaa, että juuri Kuhmon sivukylällä toimiva kerho sai näin hienon tunnustuksen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.