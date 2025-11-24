Paikallisuutiset

Yhdessä: Opiskelijoista Hyvinvointiosaajia uudella opintojaksolla

Miira Karppinen Kainuun Sanomat

Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin lukion yhteisen Hyvinvointiosaaja-opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointitietoja ja -taitoja. Opintojakso antaa valmiuksia oman hyvinvoinnin edistämiseen ja terveyden ylläpitämiseen käytännönläheisten sisältöjen kautta.

– Valitkaa vaihtoehdosta yksi pääruoka, hiilihydraattilisäke ja kasvislisäke, opintojakson kokkauskertojen opettaja Anu Kemppainen ohjeistaa opiskelijoita.

Meneillään on uuden Hyvinvointiosaaja-opintojakson ensimmäinen aktivointikerta, jonka tavoitteena on valmistaa raaka-aineista lautasmallin mukainen lämmin ateria. Keittiössä työskentelee pienryhmissä 13 opiskelijaa, joista osa on Kainuun ammattiopistosta ja osa Kajaanin lukiosta.

Opiskelijat valmistamassa ruokaa Hyvinvointiosaaja-opintojakson kokkauskerralla. Kuva: Miira Karppinen

Kokkauskerroilla käytetään raaka-aineita, jotka ovat opiskelijoille myös kotioloissa kohtuuhintaisia ja helposti hankittavia.

– Valitsemme perusraaka-aineita, kuten broileria, jauhelihaa, kananmunaa, pastaa, perunaa, kasviproteiineja, viljatuotteita, kasviksia ja maitotaloustuotteita. Tavoitteena on näyttää, miten vaivattomasti ja edullisesti saa koottua ravitsevan lautasmallin mukaisen aterian, Kemppainen kuvailee.

Uusi, paikalliseen hyvinvointiosaamiseen keskittyvä opintojakso tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää ravitsemus-, liikunta- sekä uni- ja palautumisosaamistaan. Toteutus on yhteinen Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin lukion opiskelijoille, joten opiskelijat pääsevät tutustumaan myös toisen oppilaitoksen opiskelijoihin.

Syksyn ja talven 2025–2026 aikana pilotoitava kokonaisuus on suunniteltu tukemaan opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä lisäämään ymmärrystä siitä, miten arjen valinnoilla voi edistää omaa jaksamista ja opiskelukykyä. Opintojaksoa opettavat Kemppaisen lisäksi Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin lukion liikunnanopettajat sekä Kainuun Liikunnan hallinnoiman TUDU, Tuunattuna Duuniin -hankkeen asiantuntijat.

Tieto opintojaksosta tavoitti opiskelijat useita eri reittejä pitkin.

– Omaopettaja kertoi meille, että opintojen alussa voi suorittaa jo YTO-valinnaisia (Yhteiset tutkinnon osat) pois alta ja mainitsi tästä opintojaksosta. Opintojakso vaikutti kiinnostavalta ja liityimme kaveriporukalla mukaan, sähköalan ensimmäisen vuoden opiskelija Lauri Leskinen kertoo. Osa lukiolaisista puolestaan kuuli opintojaksosta opotunnilla tai ryhmäytymistapahtumassa.

Opintojakso koostuu lähitapaamisista ja teemaan sopivista aktivointikerroista sekä omatoimisesta perehtymisestä hyvinvoinnin keskeisiin teemoihin Moodle-oppimisympäristössä. Toiminnallinen ja pelillinen lähestymistapa tuo vaihtelua perinteiseen opiskeluun ja kannustaa opiskelijoita tarkastelemaan omia arjen valintojaan. Hyvinvointiosaaja-opintojakso on Kainuun ammattiopiston opiskelijoille kolmen osaamispisteen YTO-valinnainen ja Kajaanin lukion opiskelijoille neljän opintopisteen valinnainen opintojakso.

Ravitsemusosion kokkauskertojen sisältö on jaettu kolmeen teemaan.

– Ensimmäisellä kerralla teimme perusruokaa lautasmallin mukaan. Toisella kerralla tutustumme erilaisiin kasviproteiineihin ja valmistamme niistä lautasmallin mukaisia aterioita. Kolmannella kerralla keskitymme terveellisempiin leivonnaisiin ja välipaloihin, joita on helppo ja nopea valmistaa, opettaja Kemppainen kuvaa.

Opettaja kertoo tulostavansa opiskelijoille useita reseptivaihtoehtoja, joista pienryhmät voivat valita mieleisensä reseptit. Ruoanlaiton lomassa opiskelijat oppivat myös tärkeitä ryhmätyöskentely- ja vuorovaikutustaitoja.

– Ryhmät suunnittelevat keskenään työnjaon ja aikataulun, valmistavat aterian, kattavat pöydän ja syövät yhdessä. Haastavin osuus on monen mielestä lopuksi keittiön siivous, Kemppainen naurahtaa.

Liikuntaosiossa opiskelijat pääsevät kokeilemaan itse valitsemiaan lajeja, ja uni- ja palautumisjaksolla tehdään rentoutumista tukevia harjoituksia. Opiskelijoita houkuttelivat mukaan opintojakson käytännönläheisyys ja mahdollisuus vaikuttaa aktivointikertojen sisältöön.

– Opintojakso kuulosti mukavalta, ja samalla saa muutakin tekemistä kuin kouluhommaa. Lisäksi halusin päästä kokeilemaan eri lajeja, lukion opiskelija Veera Karjalainen kertoo.

– Odotan ruoanlaittoa ja lajikokeiluita. Ruoanlaitosta leivontakertaa ja lajeista laskettelua erityisesti, Karjalainen toteaa.

Kokkauskerroilla hyödynnetään peruselintarvikkeita, joita on saatavilla edullisesti ja helposti myös kotioloissa. Kuva: Miira Karppinen

Samanlaisia odotuksia on myös ammattiopiston opiskelijalla.

– Odotan ruoanlaiton oppimista sekä liikkumista mieluisan lajin (laskettelu) parissa, sähköalan opiskelija Jaakko Suorsa lisää.

Opintojakson tavoitteena on nimensä mukaisesti kohentaa opiskelijoiden hyvinvointiosaamista. Opiskelijat oppivat tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat edistää omaa hyvinvointiaan sekä arvioida ja kehittää omia elintapojaan.

– Opintojakso tarjoaa luultavasti yleisesti elämäntaitoja, lautasmallin käyttöä ja terveellisiä elämäntapoja sekä rohkeutta uusien lajien kokeiluun, Veera Karjalainen pohtii.

Artikkelin kirjoitushetkellä opintojaksosta on toteutettu yksi lähikerta ja ravitsemusosion kokkauskerta. Opiskelijat ovat kuitenkin jo nyt kokeneet opintojakson mielekkääksi.

– Opiskelu on ollut erilaista muihin opintoihin verrattuna. Saa laittaa ruokaa ja samalla saa opintopisteitä. Tuntuu kevyemmälle, kuin muut opinnot lukiossa, lukiossa opiskeleva Karjalainen kertoo.

Opintojaksolla opiskellaan itsenäisesti Moodle-oppimisympäristössä teemoihin liittyviä sisältöjä. Kuva: Miira Karppinen

Opettajan Anu Kemppaisen mukaan opiskelijoiden innostus näkyi ensimmäisellä kokkauskerralla.

– Paras hetki oli nähdä, miten innokkaasti ja ennakkoluulottomasti opiskelijat valmistelivat, maustoivat ja maistelivat ruokaa. Tiimityö sujui hienosti, ja he kehuivat tekemäänsä ruokaa hyväksi. Myös lautaset olivat lopuksi tyhjiä, Kemppainen kehuu.

Opintojakso jatkuu vielä kahden kokkauskerran verran, minkä jälkeen joulukuussa siirrytään liikuntateemaan ja liikuntalajeihin. Helmikuussa perehdytään uni- ja palautumisosaamiseen sekä harjoitellaan erilaisia rentoutumiskeinoja.

– Suosittelen opintojaksoa muille opiskelijoille etenkin, jos tykkää kotitaloudesta, ruoanlaitosta ja on kiinnostusta liikuntaa, sähköalan opiskelija Aapo Torvinen kannustaa.

– Sekä haluaa oppia terveemmille elämäntavoille, hän lisää nopeasti.

Kemppainen toivoo, että opiskelijat vievät kokkauskerroilta jotain pysyvää mukanaan.

– Toivon, että jokainen saa kipinän tehdä itse terveellistä ruokaa ja ymmärtää, miten tärkeä osa päivää oikeanlainen ruoka on ja miten se tuo jaksamista arkeen, Kemppainen toteaa.

Hyvinvointiosaaja-opintojakso on kehitetty TUDU, Tuunattuna Duuniin – toisen asteen opiskelijoiden hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittämishankkeessa liikunnan, ravitsemuksen ja terveystieteiden asiantuntijoiden toimesta.

Idea hyvinvointiosaamisen lisäämiseen kumpusi valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta, jossa näkyvät nuorten liian vähäinen liikunta-aktiivisuus, aterioinnin ja ateriarytmin haasteet sekä vähäinen unen määrä.

Hyvinvointiosaaja-opintojakso on tarkoitus vakiinnuttaa osaksi paikallisten oppilaitosten tarjontaa. Samanaikaisesti opintojaksosta on käynnissä oma toteutuksensa KAO Kuusamon oppilaitoksella.

TUDU-hanke on Kainuun Liikunnan ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen ryhmähanke, ja Euroopan unionin osarahoittama. Lähi-Tapiola Kainuu-Koillismaa on mukana edistämässä nuorten hyvinvointia merkittävällä omarahoitusosuudella. Kirjoittaja on Kainuun Liikunnan TUDU-hankkeen projektipäällikkö.

