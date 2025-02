Paikallisuutiset

Yhdessä: Pipolätkää nuorten urheilijoiden hyväksi

Kainuun Talentti -tuki tuo helpotusta harrastamisen kustannuksiin

Teemu Takalo Kainuun Sanomat

Kajaanin keskuskentällä järjestetään lauantaina 1.3. pipolätkäturnaus hyväntekeväisyysteemalla. Turnauksella kerätään varoja Kainuun Liikunnan hallinnoimaan nuorten kainuulaisurheilijoiden Kainuun Talentti -tukirahastoon.

Tapahtuman taustalla ovat kajaanilaiset kaverukset Jukka Seppänen ja Jori Kärki, jotka juhlivat turnauksen ja siihen liittyvän iltajuhlan myötä omia yhteisiä 100-vuotispäiviään.

Kaverusten pipolätkäturnaus jatkaa vuosi sitten Timo Porasen ja Janne Karppisen käynnistämää perinnettä juhlia pyöreitä vuosia liikunnan ja hyväntekeväisyyden merkeissä.

– Pipolätkäidea lähti liikkeelle jo viime keväänä, kun saimme kunniakkaan viestikapulan Timolta ja Jannelta huhtikuun lentopalloturnauksessa. Istuimme jo seuraavalla viikolla hetkisen Jorin kanssa ja miettimässä, mitähän sitä touhuttaisiin. Pipolätkä idea kumpusi sitten Jorin vahvasta Hokki-taustasta, Seppänen kertoo idean taustoista.

Kaverukset Jukka Seppänen ja Jori Kärki haastavat kaikki jääkiekosta kiinnostuneet mukaan pelaamaan hyvän asian puolesta sekä viettämään hauskaa iltaa hyvässä seurassa. Kuva: Teemu Takalo

Pelkän haasteen vuoksi Seppänen ja Kärki eivät turnauksen tekemiseen kuitenkaan ryhtyneet.

– Pipolätkäturnauksessa kynnys osallistumiseen pyritään luomaan mahdollisimman matalaksi ja liikutetaan ihmisiä yhteisöllisesti pilke silmäkulmassa. Kaiken perustana ja suurimpana liikkeelle saamana voimana tapahtuman järjestämiselle on kuitenkin tämä Timon ja Janne luoma hyväntekeväisyysajatus nuorten urheilijoiden tukemiseksi, mikä vetosi meihinkin, Kärki avaa tapahtuman motiiveja.

Tämän vuoden järjestäjät pääsevät toteuttamaan tapahtumaansa vanhoilta pohjilta, mutta uudistuksiakin on luvassa.

– Ajatus ja tavoite oli, että paremmaksi laitetaan, kuin Timppa ja Janne. Koska viime vuoden tapahtuma oli suunnattu vain meille vanhoille ukoille, ajattelimme, että otetaan ihmeessä vaimot, avopuolisot ja avecit mukaan turnaukseen ja tietysti iltajuhlaan, jossa luvassa on hyvää ruokaa, livemusiikkia ja rentoa yhdessäoloa, Seppänen jatkaa.

Kainuun Talentti -tukirahastosta on tähän mennessä jaettu tukea kuudelle kainuulaislupaukselle eri lajeissa. Yksi Kainuun Talentti -tuen saajista on Eerika Hänninen, joka on harrastanut kilpa-aerobicia 13 vuotta sijoittuen parhaimmillaan neljänneksi lajin SM-kisoissa. Lisäksi hän on hakenut kisakokemusta kansainvälisistä kisoista Bulgariasta ja Portugalista.

Kainuun Talentti -tuki on tarkoitettu maajoukkuetasolle tähtääville urheilijoille niin joukkue- kuin yksilölajeissakin.

– Kainuun Talentti -tuki on hyvä kannuste nuorelle sekä osaltaan mahdollistaa urheilua. On hyvä, että tuki huomioi myös yksilöurheilijat, Hänninen kertoo näkemystään tuesta ja sen merkityksestä. Itse hän käytti tukea muun muassa Voimisteluliiton leiritykseen, jossa oli saatavilla myös kansainvälistä valmennusta.

Kilpa-aerobiccari Eerika Hänninen ponnistaa kohti lajin kärkeä Kainuusta. Kuva: Eerika Hänninen

Kainuulaisten nuorten urheilijoiden mahdollisuutta nousta lajinsa huipulle Hänninen pitää täysin mahdollisena, ja korostaa työnteon merkitystä.

– Menestyminen on mahdollista, mutta se vaatii urheilijalta paljon sitoutumista sekä motivaatiota. Pienellä paikkakunnalla lajien harrastajia on vähän, ja esimerkiksi omassa lajissa joudun keskittymään yksilöurheiluun, koska kokoonpanoihin ei ole riittävästi omanikäisiä jäseniä.

Lisäksi hän korostaa seuratoiminnan laadun merkitystä oman urheilu-uransa taustalla.

– Nostaisin esille, totta kai turvallisen ja kannustavan treenaamisympäristön sekä luottamuksen ja hyvät keskusteluyhteydet valmentajien ja urheilijoiden välillä. Lisäksi tärkeää on nuorten urheilijapolkujen rakentaminen vuoden parhaassa urheiluseurassa Kajaani Gymnasticissa. Olen myös kiitollinen, että minulle on annettu mahdollisuus yhdistää sujuvasti koulu ja harrastaminen urheiluakatemian puitteissa.

Tämän vuoden pipolätkäturnauksen jälkeinenkin aika Kainuun talenttien tukemiseksi on jo varmistettu.

– Ensi vuoden tapahtuman järjestäjäksi haasteen saa Kajaanin oma viimeinen mohikaani, Mika Kemppi Kemppainen. Mika voi halutessaan ottaa itselleen myös tutkaparin tapahtuman järjestämiseen, koska yhdessä tämä on paljon hauskempaa, Seppänen ja Kärki toteavat hymyillen.