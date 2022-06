Yhdessä: Turvallisuutta Kainuuseen – maaseudulle koulutettu ensimmäiset turvallisuusryhmät

Kainuun Nuotan hallinnoima Turvallisuutta Kainuun maaseudulle -hanke käynnistyi vuonna 2021. Turvallisuutta Kainuun maaseudulle on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti ja turvallisuusryhmien kouluttaminen on käynnistynyt.

Ensimmäiset kaksi ryhmää on jo saatu koulutettua ja kaksi seuraavaa kylää on jo varannut oman kylän koulutustilaisuuden ajankohdan. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa Kainuun alueelle 25 turvallisuusryhmää, jotka omalla toiminnallaan edistävät turvallisuuden ja sen tunteen lisääntymistä Kainuun maaseudulla. Hankkeeseen on tällä hetkellä aktivoitunut jo 17 eri kylää Kainuun alueelta. Suurin osa kylistä tekee tällä hetkellä kylän turvallisuussuunnitelmia, joka on kuitenkin koko kyläturvallisuuden perusta.

Kahdelle kylälle annettu peruskoulutus on sisältänyt paloturvallisuuteen liittyviä asioita, alkusammutusharjoituksen sekä hätäensiapua ja toimintaa naapuriapuryhmänä. Pesiön kylän peruskoulutus pidettiin 14.5. ja Vuokin kylän 21.5.

Pesiökylän Jenni Manninen kertoi, että turvallisuusasiat ovat olleet kylässä tapetilla ja tämä hanke tuli juuri sopivaan saumaan.

– Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja kasvattaa kylän kokonaisturvallisuutta näin vapaaehtoisvoiminkin, hanke antaa hyvät eväät tähän toimintaan. Hienoa, että voi itse olla mukana jossain näin tärkeässä.

– Vuokissa saatiin helposti kasaan kymmenen hengen pelastusryhmä. Ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen kaikki ryhmäläiset olivat tyytyväisiä koulutuspäivän antiin. Ne koettiin tärkeiksi kansalaistaidoiksi, joka omalta osaltaan edistää myös kylän asukkaiden yhteisöllisyyttä ja lisää arjen turvaa. Viimeistään syksyllä kouluttaudutaan lisää ja mahdollisista tarvikehankinnoista on käyty keskustelua, Vuokin turvallisuusryhmän yhteyshenkilö Ville Hauhia kommentoi.

Kainuun pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Juha Kärkkäinen on tyytyväinen hankkeen etenemiseen ja muistuttaakin siitä, että kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen yhteistoimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Nyt tätä yhteistyötä mitataan ja tulokset alkavat pikkuhiljaa näky kylien aktivoitumisen myötä.

Hankeen turvallisuuskoordinaattori Jari Pirttimaa Kainuun Nuotasta pitää alkua lupaavana, mutta on havainnut aktiivien puutteen vaivaavan kylien toimintaa ja kannustaakin kyliä lähtemään mukaan näihin turvallisuustalkoisiin.

– Maaseudun arjen turvallisuuden kehittäminen, maaseudun ja kylien turvallisuustyö ja turvallisuussuunnittelu ovat osa ihmisten arkea, johon kaikki kyläläiset voivat vaikuttaa.

Mikä Turvallisuushanke Pelastusryhmiä 25 kpl Sydäniskureiden lukumäärä 15 kpl Kylien turvallisuussuunnitelmia niille kylille/kyläalueilla, joilla niitä ei vielä ole Info- ja turvallisuusviestintätilaisuuksia Pelastusryhmien jäsenet Osallistuminen tapahtumiin jakamaan turvallisuustietoa, muut tilaisuudet Digitaalinen toimintamalli pelastusryhmien Maaseudun alueen (kylien) yhdyshenkilörekisteri

