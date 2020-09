Ulkomaat

Yhdysvaltalaismedioiden lähteet: Trump aikoo nimittää konservatiivisen Amy Coney Barrettin korkeimman oikeuden tuomariksi Ginsburgin tilalle

Julkaistu: 26.9.2020 klo 13:37

Presidentti Donald Trump on nimittämässä pikavauhtia seuraajan viime viikolla menehtyneelle korkeimman oikeuden tuomarille Ruth Bader Ginsburgille. Lähteiden mukaan tuomariksi on nousemassa Amy Coney Barrett, joka on tunnettu konservatiivisista kannoistaan. Kansalaisjärjestöt pelkäävät, että Barrettin nimitys voi johtaa laillisen aborttioikeuden kumoamiseen.