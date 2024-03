Paikallisuutiset

Kuhmon kaupunki valitsee hallintojohtajaa. Kuva: Mari Heikura

Yli-Viikari ja kaksi muuta jatkoon Kuhmossa

Jukka Keränen Kainuun Sanomat

Kuhmon kaupungin hallintojohtajan virantäyttö on edennyt. Valintatyöryhmä on haastatellut tällä viikolla viisi hakijaa, joista kolme on selvinnyt jatkoon soveltuvuusarvioihin.

Soveltuvuusarvioihin valittiin Tytti Yli-Viikari, Pinja Kyllönen ja Hanna Niemelä. Valintaryhmän mielestä valitut täyttivät p