Kotimaa
Anna lahjaksi itse tehtyä, kierrätettyä tai jotain aineetonta – Tanja Yli-Tokola antaa vinkkinsä ekologiseen jouluun
Anna lahjaksi itse tehtyä, kierrätettyä tai jotain aineetonta, neuvoo Tanja Yli-Tokola. Lue viime hetken vinkit jouluun!
Vaikka joulu on ihanaa ja tunnelmallista aikaa monine perinteineen, saattaa tuleva juhla herättää ristiriitaisia ajatuksia. Loppuvuosi tietää ylimääräistä rahanmenoa, ja monia saattaa ahdistaa juhlaan liittyvä yltiöpäinen kuluttaminen.
Joulun saa kuitenkin järjestettyä vähemmälläkin. Koska h-hetkeen