Kotimaa

Anniina Akselin pelkää rokotteista lapsille koituvaa kemikaalikuormaa – Näin terveysammattilaiset perustelevat rokotusohjelmaa

Kansallinen rokotusohjelma antaa suojan yli kymmentä taudinaiheuttajaa vastaan. Osa vanhemmista päättää kuitenkin jättää lapsensa rokottamatta. Jos Anniina Akselin saisi valita uudelleen, hänen lapselleen annettaisiin korkeintaan pitkään ohjelmassa olleet rokotteet. Samoin ajattelee niin moni muukin, että rokotuskattavuus on heikentynyt.

Anniina Akselinin 15-vuotias poika on saanut kaikki vauva-ajan rokotteet, mutta vesirokkorokotteesta äiti kieltäytyi. – Ei ole tarkoituksenmukaista herättää kaikkia vanhoja sairauksia henkiin, mutta uskon, ettei kaikkia sairauksia voida kitkeä maailmasta rokotteillakaan. Kuva: Jani Kakko

Maria Paldanius Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Anniina Akselinin 15-vuotias Jasper-poika sai aikoinaan kaikki suositusten mukaiset vauva-ajan rokotteet. Sitä päätöstä hänen äitinsä on sittemmin katunut.

Jos Akselin saisi valita uudelleen, hän antaisi lapselleen korkeintaan ”vanhat rokotteet”, kuten rokotteet poliota ja kurkkumätää vastaan.

– Asent