Paikallisuutiset
Brittituristit ovat Vuokatti Safarikselle tärkeä lisä asiakasvirtaan – Katso kuvat ja video joulumaasta
Matkustajat pitävät lumesta, Tammie Smith sanoo. Iso-Britanniassa lunta ei useinkaan ole joulun aikaan ja siksi lumessa leikkiminen on erityistä.
Torstaina 18. joulukuuta jouluilo on ylimmillään isobritannialaisilla lapsilla, jotka heittelevät toisiaan lumipalloilla Vuokatti Safariksen pihamaalla. Iltapäivällä he pääsevät tapaamaan Joulupukkia, joka on alakouluikäisille lapsille iso elämys.
Vuokatti Safariksen yrittäjä Samuli Junttila kertoo,