Paikallisuutiset

Joulumaassa isobritannialaiset matkailijat laskivat torstaina mäkeä. Kuva: Hanna Turunen

Brittituristit ovat Vuokatti Safarikselle tärkeä lisä asiakasvirtaan – Katso kuvat ja video joulumaasta

Matkustajat pitävät lumesta, Tammie Smith sanoo. Iso-Britanniassa lunta ei useinkaan ole joulun aikaan ja siksi lumessa leikkiminen on erityistä.

Kainuun Sanomat

Torstaina 18. joulukuuta jouluilo on ylimmillään isobritannialaisilla lapsilla, jotka heittelevät toisiaan lumipalloilla Vuokatti Safariksen pihamaalla. Iltapäivällä he pääsevät tapaamaan Joulupukkia, joka on alakouluikäisille lapsille iso elämys.

Vuokatti Safariksen yrittäjä Samuli Junttila kertoo,

