Duran Duranin tarina palauttaa muistikuvat

Duran Duran: There's Something You Should Know

Yle Teema & Fem klo 21.53

★★★★ Heti kun dokumentti There's Something You Should Know käynnistyi, muistin miten inhosin Duran Durania 1980-luvun alussa. Syntikkapoppi ei sopinut uuteen aaltoon hurahtaneelle itäsuomalaisteinille.

Bändin jäsenten koreileva pukeutumis- ja hiustyylikään ei uponnut, kun omaa päätä koristi irokeesi.

Onneksi dokumentti tuli katsottua. Vajaassa tunnissa voi tehdä vain pintaraapaisun yhtyeen 40 vuoden uraan, mutta kunnianhimoisia ja menestyviä muusikoita Birminghamin pojat ovat olleet ja ovat yhä.

Zoe Dobsonin dokumentissa bändin jäsenistä neljä muistelee jotakuinkin avoimesti, miten kaikki sujui sekä hyvässä että pahassa. Musiikkia olisi saanut kuulua enemmänkin, nyt biisinpätkät luovat lähinnä muistikuvia.

Dokumentin nimi on hauska väännös: Is There Something I Should Know oli Duran Duranin ensimmäinen Britannian singlelistan ykköseksi kurottanut kappale vuonna 1983.