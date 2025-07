Paikallisuutiset

Oppilas viittaa tunnilla. Ekaluokkalaisten määrä on laskenut koko Manner-Suomessa. Kuvituskuva arkistosta. Kuva: Heidi Keskimaunu / arkisto

Ekaluokkalaisten määrä vähentynyt Kainuussa kolmanneksi eniten

Maija Räsänen Kainuun Sanomat

Ekaluokkalaisten määrä on vähentynyt kaikissa Manner-Suomen maakunnissa vuosien 2020–2024 välisenä aikana. Suhteellisesti eniten ekaluokkalaisten määrä on laskenut Kymenlaaksossa, 20 prosenttia, ja Keski-Suomessa, 18 prosenttia. Kainuussa ekaluokkalaisten määrä on neljässä vuodessa laskenut 17 prose