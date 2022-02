Elinkeinoministeri Lintilä: En voisi esitellä Fennovoiman ydinvoimalan rakentamislupaa tässä tilanteessa

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo, ettei hän voisi tässä tilanteessa esitellä valtioneuvostolle Fennovoiman ydinvoimalan rakentamislupaa. Lintilä on asiassa esittelevä ministeri, ja luvan myöntää hallitus.

Lintilä kertoi eduskunnan kyselytunnilla, että reaktorin painesäiliöt tehdään Donetskissa. Lisäksi muutenkin kärjistynyt tilanne vaikuttaa siihen, ettei hän näe esittelymahdollisuutta.

– Joudun sanomaan esittelevänä ministerinä, lupaviranomaisena tietyllä tavalla, että en näe sitä näkymää, että voisin esitellä sitä valtioneuvostolle, Lintilä sanoi.

Fennovoiman ydinvoimalan rakentaminen venäläisen valtionyhtiö Rosatomin tuella herätti keskiviikkona huolta kansanedustajissa, kun eduskunta keskusteli ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Vihreiden Jenni Pitko kysyi kyselytunnilla, olisiko Suomen järkevintä irtautua hankkeesta.

Lintilän mukaan tällä hetkellä ei ole sellaista lakia, jolla Suomi voisi hankkeesta irtautua, mutta hän huomautti, että hanke edellyttää vielä rakentamislupaa.

– Kyseessä on yksityinen hanke, valtio ei ole siinä osallisena. Tämä sali on antanut luvan sille hankkeelle. Meillä ei ole mitään lakia, jolla voisimme irtautua tilanteesta, mutta sitten toisaalta tämä hanke edellyttää rakentamislupaa, ja tämä lupa on se kysymys, joka tällä hetkellä on ilmassa, Lintilä sanoi.

STT nosti julkisuuteen syksyllä puolustusministeriön kannan, jonka mukaan voimalahankkeesta tulisi tehdä riskianalyysi muun muassa siihen sisältyvien geopoliittisten riskien vuoksi.

Rakentamislupa käsitellään työ- ja elinkeinoministeriössä.