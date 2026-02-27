Ihmiset

Työntekijät eivät kommentoineet asiaa perjantaina muutosneuvotteluiden alkaessa. Kuva Terrafamen tehdasalueen vierasparkkipaikalta. Kuva: Hanna Turunen

”En kommentoi” oli Terrafamen työntekijöiden yleisin kommentti muutosneuvotteluiden aloituspäivänä – Vaikeneminen näkyi tehdasalueella

Teollisuusliiton Toni Laihon mukaan Suomessa ei ole poikkeuksellista, että yritysten henkilöstö ei kommentoi muutosneuvotteluja alkuvaiheessa. Laihon mukaan työntekijöillä on oikeuksia kommentoida muutosneuvottelutilanteita.

Kainuun Sanomat

Terrafame aloitti perjantaina massiiviset muutosneuvottelut, jotka koskevat koko henkilökuntaa. Palkkalistoilla on tällä hetkellä 887 ihmistä ja vähennystarve on 120 henkilövuotta.

