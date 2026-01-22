Paikallisuutiset
Haluaisitko viikoksi lampaita paijaamaan? Haku paimeneksi on alkanut
Paimenviikot tekevät hyvää niin paimenille kuin perinneympäristöllekin. Laidunnus on yksi tehokkaimmista tavoista hoitaa arvokkaita niittyjä.
Perinteiset Paimenviikot tarjoavat paluun entisajan tunnelmaan Suomen kesässä. Osaan Kajaanin kohteista haku on jo auki. Lammaspaimeneksi voi hakea Ärjänsaareen, Rehjansaareen ja Pyörteen tilalle.
Sekä perheenjäsenet että ystävät ovat tervetulleita kohteisiin. Viikon aikana tehtävää riittää saunan lä