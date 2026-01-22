Paikallisuutiset

Haku Rehjansaareen ja Pyörteen tilalle päättyy tammikuun lopussa. Arkistokuvassa Kajaanin Rehjansaaren lampaita. Kuva: Inka Hurskainen / Arkisto

Haluaisitko viikoksi lampaita paijaamaan? Haku paimeneksi on alkanut

Paimenviikot tekevät hyvää niin paimenille kuin perinneympäristöllekin. Laidunnus on yksi tehokkaimmista tavoista hoitaa arvokkaita niittyjä.

Perinteiset Paimenviikot tarjoavat paluun entisajan tunnelmaan Suomen kesässä. Osaan Kajaanin kohteista haku on jo auki. Lammaspaimeneksi voi hakea Ärjänsaareen, Rehjansaareen ja Pyörteen tilalle.

