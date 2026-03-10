Paikallisuutiset

Kemppaisen mukaan poliisiaseman pitäminen Sotkamossa on ikuisuuskysymys sen takia, että Sotkamo sijaitsee lähellä Kajaania. Kuva: Hanna Turunen

Sotkamon poliisiaseman sulkemista suunniteltiin muutama viikko sitten – Seppo Kemppainen henkilökunnan kanssa vaikutti päätöksentekoon

Seppo Kemppainen sanoo, että Sotkamon poliisiaseman sulkemisen suunnittelun motiivina olivat Suomen valtion säästötoimet. ”Ehkä ajoin sitä ihmisten asiaa, koska niitä vartenhan me ollaan.”

Hanna Turunen Kainuun Sanomat

Oulun poliisilaitos oli muutama viikko sitten lakkauttamassa Sotkamon poliisiasemaa. Rikosylikonstaapeli Seppo Kemppainen muun Sotkamon poliisiaseman henkilökunnan kanssa esti lakkauttamisen nopealla ja tehokkaalla toiminnalla.

– Kyllä me ajateltiin se sillä tavalla, että jos se kerran menee, niin ei