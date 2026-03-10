Paikallisuutiset
Sotkamon poliisiaseman sulkemista suunniteltiin muutama viikko sitten – Seppo Kemppainen henkilökunnan kanssa vaikutti päätöksentekoon
Seppo Kemppainen sanoo, että Sotkamon poliisiaseman sulkemisen suunnittelun motiivina olivat Suomen valtion säästötoimet. ”Ehkä ajoin sitä ihmisten asiaa, koska niitä vartenhan me ollaan.”
Oulun poliisilaitos oli muutama viikko sitten lakkauttamassa Sotkamon poliisiasemaa. Rikosylikonstaapeli Seppo Kemppainen muun Sotkamon poliisiaseman henkilökunnan kanssa esti lakkauttamisen nopealla ja tehokkaalla toiminnalla.
– Kyllä me ajateltiin se sillä tavalla, että jos se kerran menee, niin ei