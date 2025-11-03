Talous

Yrittäjä Antti Zitting ja työntekijä Elina Lehtimäki olivat työvuorossa torstaina 30. lokakuuta aamulla. Kuva: Hanna Turunen

Hiukattiin on tullut uutta asiakaskuntaa – ”Ruokailijoiden määrä on lisääntynyt, mikä oli yrityksen tavoite”

Antti Zitting kannustaa verkostoitumaan ja haalimaan ympärille itselle hyvät tyypit.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vuoden yritykset palkittiin perjantaina Kainuun yrittäjägaalassa. Sotkamon Vuoden yritys on Hiukatti Oy. Hiukatin yrittäjä Antti Zitting kertoo, että muiden yrittäjien antama tunnustus työstä tuntuu hyvältä.

– Hyvältä tuntuu, kun kerrankin muistetaan. Pitää kiittää raatia ja Hiukatin henkilökuntaa se

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä