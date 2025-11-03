Talous
Hiukattiin on tullut uutta asiakaskuntaa – ”Ruokailijoiden määrä on lisääntynyt, mikä oli yrityksen tavoite”
Antti Zitting kannustaa verkostoitumaan ja haalimaan ympärille itselle hyvät tyypit.
Vuoden yritykset palkittiin perjantaina Kainuun yrittäjägaalassa. Sotkamon Vuoden yritys on Hiukatti Oy. Hiukatin yrittäjä Antti Zitting kertoo, että muiden yrittäjien antama tunnustus työstä tuntuu hyvältä.
– Hyvältä tuntuu, kun kerrankin muistetaan. Pitää kiittää raatia ja Hiukatin henkilökuntaa se