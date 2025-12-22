Urheilu
Hokin nuorten syksy kääntyi positiiviseksi voittojen viikonlopulla
Joulutauon koittaessa Hokin U20-joukkue on Mestiksessä kymmenentenä. Keväällä edessä on vielä runkosarjaa 12 ottelun verran.
Jääkiekon alle 20-vuotiaiden ikäluokan Mestiksessä, eli toisella sarjaportaalla pelaava Kajaanin Hokin joukkue suuntaa joulutauolle kaksi voittoa takataskussaan.
Voitot joukkue sai viikonlopun vieraskiertueelta Tampereen suunnalla. Lauantaina Hokki kaatoi KooVeen 2–1 (1–0, 1–0, 0–1) ja sunnuntaina jo