Urheilu

Hokin puolustus päästi vain yhden maalin kahden ottelun viikonloppuna. Kuva: Hannu Mustonen

Hokin nuorten syksy kääntyi positiiviseksi voittojen viikonlopulla

Joulutauon koittaessa Hokin U20-joukkue on Mestiksessä kymmenentenä. Keväällä edessä on vielä runkosarjaa 12 ottelun verran.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Jääkiekon alle 20-vuotiaiden ikäluokan Mestiksessä, eli toisella sarjaportaalla pelaava Kajaanin Hokin joukkue suuntaa joulutauolle kaksi voittoa takataskussaan.

Voitot joukkue sai viikonlopun vieraskiertueelta Tampereen suunnalla. Lauantaina Hokki kaatoi KooVeen 2–1 (1–0, 1–0, 0–1) ja sunnuntaina jo

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä