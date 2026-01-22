Urheilu
Hokki-ikoni palasi vielä kerran auttamaan tuttua seuraansa: ”Minua ei kiinnostaisi olla riippakivi” – lauantaina edessä on paluu kotikonnuille
Jääkiekkokauden Kainuun toinen paikallisottelu pelataan lauantaina. Hokin riveistä löytyy useita Suomussalmelta lähtöisin olevia pelaajia.
Lauantaina nähdään kauden toinen jääkiekon Kainuun paikallisottelu, kun Suomussalmen jäähallissa mitellään III divisioonan pohjoislohkon ottelu Suomussalmen Palloseuran ja Kajaanin Hokin välillä.
Otteluun suunnataan Hokin ollessa sarjassa toisena ja SuPSin ollessa lohkossa kahdestoista.
Vaikka ottelus