Urheilu

Hokin takalinjoilla pelaavalle Jarkko Heikkiselle lauantain ottelu on ensimmäinen sarjaottelu Suomussalmella reilusti yli 20 vuoteen. Kuva: Pekka Pajala

Hokki-ikoni palasi vielä kerran auttamaan tuttua seuraansa: ”Minua ei kiinnostaisi olla riippakivi” – lauantaina edessä on paluu kotikonnuille

Jääkiekkokauden Kainuun toinen paikallisottelu pelataan lauantaina. Hokin riveistä löytyy useita Suomussalmelta lähtöisin olevia pelaajia.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Lauantaina nähdään kauden toinen jääkiekon Kainuun paikallisottelu, kun Suomussalmen jäähallissa mitellään III divisioonan pohjoislohkon ottelu Suomussalmen Palloseuran ja Kajaanin Hokin välillä.

Otteluun suunnataan Hokin ollessa sarjassa toisena ja SuPSin ollessa lohkossa kahdestoista.

Vaikka ottelus

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä