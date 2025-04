Paikallisuutiset

Hyvinvointiaktivaattori Jasmin Pöyhönen aktivoi opiskelijoita liikkumaan ja huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Hän voi lähteä nuoren kanssa vaikka kuntosalille tai kokeilemaan jotain uutta lajia. Kuva: Miika Manninen

Jasmin Pöyhönen tuunaa opiskelijoita duunia varten – Kajaanilainen Harri Määttä sai häneltä hyvää oppia kuntosaliharjoitteluun

Miika Manninen Kainuun Sanomat

– Liike on lääke, ja omaa työtä ajatellen on hyvä ennaltaehkäistä ongelmia, koska työ on fyysistä, toteaa kajaanilainen sähköalan opiskelija Harri Määttä.

Kun Wilmaan kilahti viesti, että Kainuun Liikunnan hallinnoiman TUDU-hankkeen hyvinvointiaktivaattori Jasmin Pöyhönen järjestää kuntosalikurssin,