Sotkamon Jymyn Aino Huotari ja Emma Remes pelaamassa Sotkamossa. Kuva: Antti Kokko

Sotkamon Jymyn B-tyttöjen valmentaja: ”Tiukastihan me pelataan siitä lohkovoittajan tittelistä”

Kaikki loput pelit joukkueen on voitettava, toteaa B-tyttöjen valmentaja ja pelinjohtaja Katri Määttä.

Maria Hoppania Kainuun Sanomat

Sotkamon Jymyn B-tyttöjen Ykköspesiksen joukkue on pelannut koko elämänsä yhdessä, ja heillä on pitkä historia keskenään.

Joukkueessa on käynyt pelaamassa myös C- ja D-tyttöjä, joille joukkue on aina toiminut hyvänä esimerkkinä. Näin kertoo joukkueen valmentaja ja pelinjohtaja Katri Määttä.

