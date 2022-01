Kainuun prikaati jatkaa tutuksi tullutta koulutusjärjestelyä tartuntojen lisääntyessä

Huonontuneen koronatilanteen vuoksi Kainuun prikaatin johtoryhmä on päättänyt tänään tutun 2+2+2-viikon mallin jatkamisesta. Tämä tarkoittaa, että varusmiesosastoja kierrätetään kahden viikon jaksoissa kasarmilla, harjoitusalueella ja vapailla. Vaihtorytmillä pyritään pienentämään varusmiesten altistumisriskiä ja hidastamaan tartuntojen leviämistä.

Varuskunnassa 61 koronatapausta

Tällä hetkellä Kainuun prikaatissa on todettu 61 positiivisen koronanäytteen antanutta varusmiestä. Lähes kaikki heistä kuuluvat jo tiedossa olleisiin altistuneisiin, joten uusia altistumisia on tullut vain maltillisesti. Altistuneita on tällä hetkellä noin 200. Puolustusvoimien tiedotteen mukaan yhteiskunnan koronatartuntamäärien nousu näkyy myös varuskunnissa, ja uusia rajoituksia ollaan valmiita asettamaan tarpeen vaatiessa.