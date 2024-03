Paikallisuutiset

Kajaanilaiset Raija Halonen (ylhäällä) ja Tuula Kärnä (oikealla) olivat talkootöissä Kajaanin ortodoksisessa kirkossa ennen pääsiäistä. Kuva: Inka Hurskainen

Kajaanin ortodoksinen kirkko siivottiin talkoilla kuntoon ennen pääsiäisen suurta juhlaa – ainoan papin toivotaan säilyvän

Entinen Kajaanin ortodoksinen seurakunta on ollut reilut kaksi vuotta osa Pohjois-Suomen ortodoksista seurakuntaa. Miten muutos on sujunut alun vastustuksen jälkeen? Mikä on uudessa seurakuntavaltuustossa suomussalmelaisen ja kajaanilaisen jäsenen päähuoli ja onko sille ratkaisua?

Tanja Nuotio Kainuun Sanomat

Kajaanin ortodoksinen kirkko siivottiin talkoilla hyvissä ajoin ennen pääsiäistä.

Talkoolaiset ovat imuroineet, luutunneet, pyyhkineet pölyt muun muassa kyntteliköistä ja poistaneet lattialta ja matoista kynttilärasvat. Kookas, villalankainen juhlamatto on levitetty keskelle salia.

