Kajaanin taidemuseossa vietetään loppiaisviikolla Paperihääpäiviä, jonne ovat tervetulleita kaikki pariskunnat
Kajaanin taidemuseo kutsuu pariskuntia ottamaan hetken kahdenkeskistä aikaa ja pysähtymään yhdessä suhteensa ja taidenäyttelyn äärelle.
Kajaanin taidemuseo aloittaa uuden vuoden järjestämällä ohjelmaa pariskunnille. Loppiaisviikolla taidemuseolla on mahdollista viettää Paperihääpäiviä, jonne ovat tervetulleita ensimmäistä hääpäiväänsä viettävät sekä muut parisuhteessa elävät.
Tapahtuman nimi syntyi saksalaisen taiteilijan Angela Glaj