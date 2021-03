Kätevät kaupat miellyttävät myyjää

Kemiönsaaressa asuva Jarmo Ratia on metsäkiinteistökaupan konkari. Ensimmäisen metsätilansa hän osti noin 40 vuotta sitten. Vuosikymmenien mittaan hänellä on ollut muutama kymmenen metsätilaa.

Jarmo Ratia on kiinnostunut sellaisista tiloista, joissa on ollut ainakin jonkin verran hakattavaa. Hakkuiden jälkeen Ratia on pitänyt hyvän huolen, että metsän kasvulle on luotu suotuisat mahdollisuudet.

Taimet on kylvetty, maa muokattu, taimikot hoidettu ja ojituksesta huolehdittu. Huolellisesti hoidettuja metsätiloja on ollut hyvä myydä sitten eteenpäin.

Onnistuu myös etänä

Viime vuosina Jarmo Ratia on myynyt MetsätKuntoon-yrityksen kautta kaksi reilun sadan hehtaarin metsäkiinteistöä Kuhmosta. Ensimmäisen metsäkiinteistön myynti sujui täysin etänä.

– Talvella metsässä olisi ollut paljon lunta, joten maastokäynti olisi ollut hankala järjestää. Puhuimme Paula Kemppaisen kanssa puhelimessa ja asiat järjestyivät sitä kautta hyvin.

Toisen metsäpalstan myyntijärjestelyt osuivat kesään. Silloin Ratia ja Kemppainen viettivät vajaan päivän metsäpalstalla.

– Paulalla oli drone, jolla hän kuvasi metsää ilmasta käsin. Kyllähän sillä sai mahdottoman hyviä kuvia palstasta. Erityisesti tällaisesta, jossa oli järveä molemmilla puolilla. Vaikka tila oli suuri, se mahtui kuviin kokonaisuudessaan.

Ketterää toimintaa

Vuosikymmenien mittaan Jarmo Ratia on saanut monenlaisia kokemuksia eri metsäkiinteistönvälittäjistä. Hän kiittelee MetsätKuntoon-yrityksen ketterää toimintaa. Kiinteistöt ehtivät olla myynnissä reilun kuukauden. Ratia on tyytyväinen niistä saamaansa hintaan.

– Metsäkiinteistön myyjän kannattaa valita välittäjä tarkkaan. Markkinoinnilla voidaan vaikuttaa paljon kiinteistöstä saatavaan hintaan, Ratia huomauttaa.

Ratia seuraa aktiivisesti metsäkiinteistöjen markkinoita erityisesti Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan alueella. Hän on huomannut, että metsäkiinteistöjen hinnat ovat nousseet viime aikoina. Silti hän pitää silmät auki, sillä kohdalle saattaa jälleen osua sopiva kiinteistö.

Metsäkiinteistö on arvo-omaisuutta ja vakaa sijoituskohde

Metsäsijoittaminen on hyvin suosittu ja vakaa sijoittamisen muoto, koska hyvin hoidetun metsän arvo kasvaa joka vuosi. Hyvin huolehdittu metsä pitää arvonsa ja tuottaa puunmyyntituloja elinkaarensa eri vaiheissa.

Suomen MetsätKuntoon LKV on metsäkiinteistöihin erikoistunut välitysliike Suomessa, ja toimialueemme on Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.

Metsäkiinteistön myynti on kauttamme vaivatonta ja ripeää: keskimääräinen kohteen myyntiaika on meillä vain noin yksi kuukausi. Haluamme, että välityspalvelumme myötä metsätilakauppa on helppoa ja vaivatonta kaupan molemmille osapuolille. Metsäkiinteistövälitys onnistuu kauttamme myös täysin etänä.

Autamme metsätilakaupasta muodostuvan metsävähennyspohjan laskemisessa sekä muissa kauppaan ja verotukseen liittyvissä asioissa myös kaupanteon jälkeen.

Kokeneet asiantuntijamme neuvovat metsäkiinteistön luovutuksessa, hankinnassa ja metsävarallisuuden kasvattamisessa. Pidämme huolta, että puhumme jokaiselle asiakkaalle ymmärrettävää kieltä ja toimimme avoimesti sekä asiakasta kuunnellen.

Teemme laadukkaan markkinointimateriaalin

Välittäjämme valmistavat myyntikohteesta laadukkaan ja edustavan markkinointimateriaalin. Meistä on tärkeää, että kohdetta esittelevät kuvat näyttävät hyviltä ja tuovat esiin kunkin metsäkiinteistön erityispiirteet.

Näyttävien ja informatiivisten kuvien sekä videoiden ottamiseen käytämme omaa drone-robottilennokkia.

Perinteisesti metsäkiinteistön hinta on määritelty summa-arvomenetelmällä. Käytämme metsäkiinteistön arviota laskiessamme odotusarvokerrointa, joka huomioi puuston tulevaisuuden arvokasvun.

Metsänomistajan kannattaa muistaa, että tilan markkina-arvo voi olla huomattavasti suurempi kuin summa-arvomenetelmällä tehty arvio. Välityspalvelumme avulla kilpailutamme metsätilalle parhaan mahdollisen hinnan.

Verkkosivuillamme tarjoamme käyttöösi metsäarvolaskurin, jolla voit laskea metsätilallesi ilmaiseksi suuntaa antavan hinta-arvion. Verkkosivuilla voit lisäksi asettaa käyttöösi tilavahtipalvelun, jonka ansiosta saat sähköpostiisi aina tiedon uusista myyntiin tulleista metsäkiinteistöistä