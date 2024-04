Kotimaa

Kehysbudjetti jakaa kurjuutta kaikille – Pääministeri Petteri Orpo: "Näillä ratkaisuilla nopean velkaantumisen kasvu saadaan tasattua"

Taloustieteen professori Niku Määttänen arvioi, että kukaan ei ole suojassa säästöiltä ja veronkiristyksiltä. Taloustieteilijä pitää kehysriihtä onnistuneena hallituksen oman ohjelman kannalta. Eläkeläisiin kohdistuneet leikkaukset kohdistuvat isompiin eläkkeisiin.

Toni Viljanmaa Kainuun Sanomat

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) vyörytti melkoisen määrän säästöjä, leikkauksia ja veronkiristyksiä, kun hallitus alkoi kertoa kehysbudjetistaan tiistaina iltapäivällä.

Hallituspuolueiden kehysriihessä päättämä kokonaissopeutus kohoaa jopa hieman yli kolmen miljardin euron. Julkisen talouden menoja supistetaan 1,6 miljardia ja suunnilleen saman verran on luvassa veronkiristyksiä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) hallitus pääsi sopuun leikkauksista ja veronkiristyksistä jo yhdentoista jälkeen aamupäivällä, kun ajankohdaksi veikattiin iltaa. Oikeistolaiset puolueet näkevät talouskysymykset hyvin samalla tavoin.

– Hallitus teki riihessä raskaita mutta välttämättömiä päätöksiä. Ratkaisuilla saamme käänteen aikaiseksi. Nopean velkaantumisen kasvu saadaan tasattua. Uskon vakaasti siihen, että kun me teemme nyt nämä asiat, pidemmällä aikavälillä suomalaisten asiat ovat paremmin kuin tänään, Orpo sanoi.

Suurin yksittäinen veronkorotus on yleisen arvonlisäveron nostaminen 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Se tuo valtiolle noin miljardin euron lisätulot. Purran mukaan julkisen talouden tilanne on niin vaikea, että arvonlisäverojen korotukset aiotaan saada voimaan jo kuluvana vuonna.

– Kun työhön ja yrittämiseen emme halua merkittäviä toimia kohdentaa, jää käytännössä ainoaksi mahdollisuudeksi tämä arvonlisävero, Purra sanoi.

Suomi on arvonlisäveron korotuksen jälkeen Euroopan unionin toiseksi kovin verottaja arvonlisäveroissa, sillä ainoastaan 27 prosentin veroja perivä Unkari verottaa Suomea kovemmin. Suomen takana tulivat vuoden 2022 tilastossa Kroatia, Ruotsi ja Tanska 25 prosentin arvonlisäverolla.

EU-kontrolli häilyy pelotteena taustalla

Hallituspuolueiden puheenjohtajat korostivat kilvan sitä, että leikkauksilla ja veronkiristyksillä Suomi välttää joutumisen EU-komission tarkkailuluokalle. Pääministeri Orpo vertasi, kuinka Suomen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on 80 prosenttia, kun se on Ruotsissa ja Tanskassa 30 prosenttia.

– Päätöksillä vältämme päätymisen EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn, Orpo sanoi.

Rkp:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson arvioi, että suomalaiset ovat tottuneet palvelutasoon, johon ei ole enää varaa.

– Nyt meidän pitää sopeutua siihen, mihin meillä on varaa. On selvää, että nämä toimenpiteet tulevat koskemaan kaikkia jollakin tavalla, Henriksson sanoi.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kiitteli, kuinka hallituksen yhteinen tilannekuva on helpottanut päätöksiä.

– On ollut välttämätöntä tehdä tasapainottavia toimenpiteitä, koska valtiontalous on selkeästi huonommassa kunnossa kuin hallitusneuvotteluiden aikana.

Säästöt iskevät isompiin eläkkeisiin

Eläkkeisiin kohdistuvat menosäästöt painottuvat hyvätuloisempiin eläkeläisiin. Hallitus arvioi saavansa eläkeläisten verotusta kiristämällä noin 200 miljoonaa euroa lisää verotuottoja. Eläketulon verotuksen kiristys kohdistuu 23 000–57 000 euroa vuodessa eläkettä saaviin.

– Pienempien eläkkeiden verotusta ei kiristetä. Vuodessa 30 000 euroa eläkettä saavalle vaikutus on 100 euroa vuodessa, Orpo laskeskeli.

Vuosittaiset indeksitarkistukset jätetään tekemättä isoista, yli 8 800 euron kuukausittaisista eläkkeistä.

Hyvinvointialueilta valtio säästää mittavasti, samoin valtionhallinnosta. Vanhusten hoitajamitoitus lasketaan 0,7 hoitajasta 0,6:een työntekijään hoidettavia kohden, mistä valtio säästää lopulta 119 miljoonaa euroa. Säästöjä ei kohdisteta ammattisotilaisiin, poliiseihin, tuomareihin, syyttäjiin eikä vanginvartijoihin.

Sairaalaverkkoa hallitus karsii siten, että ympärivuorokautiset, raskaammat leikkaukset loppuvat 1.1.2026 alkaen Kemissä, Oulaisissa, Salossa, Savonlinnassa ja Valkeakoskella. Päiväkirurgisia leikkauksia niissä voi senkin jälkeen tehdä.

Lääkkeiden alkuomavastuuta korotetaan, mutta paljon lääkkeitä käyttävät jäävät Purran mukaan tämän korotuksen ulkopuolelle. Ulkomaille maksettavat kansaneläkkeet lopetetaan, ja siitä säästöä 37 miljoonaa euroa.

Hallitus leikkaa myös kehitysyhteistyöstä ja kotoutumisesta.

Lapsille ja nuorille hallitus räätälöi toimenpidepaketin. Lisärahoitusta suunnataan ensi- ja turvakodeille ja lasten mielenterveyttä turvaavien chat-palveluiden kehittämiseen.

Makeisten ja suklaan arvonlisäveroa hallitus korottaa merkittävästi. Karkkien arvonlisäveroa korotetaan 25,5 prosenttiin aiemmasta 14 prosentista.

Sähköautojen ja ladattavien hybridien verotusta kiristetään. Sen vaikutus on 46 miljoonaa euroa.

Kotitalousvähennys leikkuriin

Remontteihin ja siivoukseen ahkerasti käytetty kotitalousvähennys joutui oikeistohallituksen leikkuriin, kuten Lännen Media maanantaina uutisoi. Vuonna 2022 verohallinto myönsi kotitalousvähennystä 525 miljoonaa euroa. Kotitalousvähennystä sai 522 000 henkilöä.

Nyt kotitalousvähennyksistä otetaan pois 100 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa, että valtion maksama osuus kotitalousvähennyksestä pienenee olennaisesti.

Kasvuhankkeena voi pitää Fingrid-kantaverkon parantamista eri puolilla maata, ja etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa.

– Hallitus haluaa huolehtia siitä, että sijoitukset eivät jää kantaverkosta kiinni, Purra sanoi.

Suurinvestointeja hallitus pyrkii houkuttamaan verokannustimella, joka antaa Suomeen sijoittavalle yritykselle mahdollisuuden verovähennyksiin usean vuoden ajan. Tästä Lännen Median uutisoi maanantaina.

"Kukaan ei ole suojassa"

Kokonaisuus näyttää tylyn tasapuoliselta. Juuri kukaan ei nyt välty säästöiltä ja veronkiristyksiltä, arvioi Helsingin yliopiston taloustieteen professori Niku Määttänen.

– Ei hirveästi ole kukaan nyt suojassa. Verotus kiristyy kaikilla kansalaisilla. Arvonlisäveron korotus ja eläketulojen veronkiristykset kohdistuvat niin laajalle.

Määttänen muistuttaa, että yleensä tulonsiirtojen varassa elävät ovat arvonlisäverojen korotukselta suojassa, mutta nyt osa tulonsiirroista on jäädytetty, joten tuet eivät nouse inflaation mukana.

Professorin mielestä kehysriihen ratkaisut kertovat siitä, että hallitus ottaa oman ohjelmansa vakavasti.

– Tämä on selvästi iso askel siihen suuntaan, että hallitus pääsee tavoitteisiinsa ja EU:n finanssipolitiikankin tavoitteisiin, mitkä Suomea koskevat. Tämä on merkittävä kehysriihi, joka vahvistaa valtiontaloutta, Määttänen arvioi.

Yhden yllätyksen Määtänen löysi nopeasti: ansiotuloveron kiristämisen tuloasteikon yläpäässä. Hänen mukaansa ylimmät rajaveroasteet ovat jo niin kovalla tasolla, että kiristys ei tuo kovin paljon verotuloja.

– Voi pikemminkin olla, että se lisää kannustimia siirtää palkkoja osinkotuloiksi.

Uudistamalla listaamattomien yritysten osinkoverotusta verojärjestelmästä olisi voitu saada tasapainoisempi.

Arvonlisävero haravoi tehokkaasti

Yleisen arvonlisäveron nosto on sekä Määttäsen että tutkimuslaitos Laboren johtaja Mika Malirannan mukaan hallitukselta järkevä ratkaisu.

– Se on kohtuullisen suoraviivainen ja selkeä ratkaisu, jossa on monia etuja. Yksi etu on laaja veropohja, joka jakautuu monille harteille. Alvin kautta saamme maksumiehiksi sellaisia toimijoita, jotka muuten meinaavat jäädä ulkopuolelle, kuten vaikka lottovoittajat ja perijät. Hekin tulevat veron piiriin siinä vaiheessa, kun alkavat käyttää voittojaan ja perintöjään kulutukseen, Maliranta sanoo Lännen Medialle.

Arvonlisäveron korotus nostaa tuloeroja, muttei Malirannan mukaan niin paljon kuin yleisesti ajatellaan. Taloustieteilijät usein suosittelevat korkeahkoa arvonlisäverokantaa. Mahdollisia puutteita voidaan jälkeenpäin korjata.

– On tärkeää muistaa verotuksien ja menojen kokonaisuus. Veroratkaisua voidaan haluttaessa tai tarvittaessa korjata tulonsiirroilla. Arvonlisävero kohdistuu myös työhön, mutta myös pääomaan siinä vaiheessa, kun sitä käytetään kulutukseen.

Leikkausta kotitalousvähennyksestä Maliranta ei pidä yllätyksenä.

– Kotitalousvähennys on esimerkki julkista taloutta rasittavasta ratkaisusta, jonka edut kohdistuvat aika voimakkaasti keski- ja suurituloisille. Se on julkiselle taloudelle aika kallis ratkaisu, eikä kovin selvää tutkimusnäyttöä ole sen myönteisistä seurauksista, Maliranta sanoo.