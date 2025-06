Kulttuuri

Visa Oscar soitti ja Antti Holma lauloi. Kuva: Hanna Turunen

Keikka-arvio: Antti Holman hävyttömällä keikalla ei kainuulainenkaan jurota – lisää Holmaa korpeen, kiitos!

Maria Kurtti Kainuun Sanomat

Antti Holma & Visa Oscar Duo

Laulu, tekstit ja sävellykset: Antti Holma

Kosketinsoittimet, elektroniikka, sovitukset ja sävellykset: Visa Oscar

Naapurivaaran Huvikeskus, Sotkamon Huumorifestivaali

26. kesäkuuta

Tähdet: viisi

”Tiedättekö mikä on leijonakuningaskrapula? No se on semmoinen, että herää kanjon