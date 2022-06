Kesätöissä: Venla Heikkisellä on mieluinen kesätyö ravintolassa – tiskaaminen ainut miinus

Kajaanin Sulossa tunnelma on vielä toistaiseksi melko rauhallinen. Ravintolan kesätyöntekijät tunnistaa heti vihreistä t-paidoistaan. He seisovat kassan lähellä odottamassa ohjeita esimieheltään. Sulo on juuri auennut, eikä vielä ole lounasaika. Jonkun ajan päästä tilanne kuitenkin…