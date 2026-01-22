Paikallisuutiset

Yleisössä oli yli 130 ihmistä paikalla. Kuva: Hanna Turunen

Kiihkeä ja kielteinen keskustelu sekä välihuutelut säestivät Sotkamon kunnan järjestämää yksityistie-iltaa – ”Perukkalaisia tässä vain kuritetaan” – Katso video

Sotkamon kunnan tekninen johtaja Harri Helenius perusteli tiekunnille tehtävää uutta hallintoehdotusta useita kertoja. Kielteisesti asiaan suhtautunut yleisö ihmetteli, miksi vanhasta hallintomallista halutaan luopua.

Hanna Turunen Kainuun Sanomat

Torstaina 22. tammikuuta Sotkamon kirjasto-lukion tapahtuma-aukiolla veri kiehui yleisön suonissa. Noin 130 ihmisen yleisö oli tullut paikalle esittämään oman näkemyksensä Sotkamon kunnan esittämästä yksityisteiden tiekuntien hallintouudistuksesta.

Koskaan ei ole ollut yhtä paljon yleisöä uudella kir