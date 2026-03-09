Ihmiset
Vastaa kyselyyn: Miten taksikyytien saaminen sujuu Kainuussa?
Etenkin hiihtolomien ja pääsiäissesongin aikana taksien käyttäjiä liikkuu Kainuussa.
Kainuun Sanomat ja Sotkamo-lehti tekevät juttua taksikyytien saatavuudesta Kainuussa. Haluamme tuoda kainuulaisten näkemyksiä esille taksin tilaamiseen ja taksikyyteihin liittyen.
Juttuja varten toivomme saavamme alla olevaan kyselyyn vastauksia. Kyselyssä on kahdeksan vastauskohtaa. Nimettömään kyselyyn voi vastata maanantaihin 16. maaliskuuta kello 11 asti.
Jos sinua saa haastatella aiheeseen liittyen, voit jättää yhteystietosi toimituksen käyttöön. Yhteystietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista.
Kysely: