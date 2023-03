Kolumni: Kannattaa äänestää, vaikkei pitäisi

Kaikkien aikojen suosikkisitaattini on Iso-Britannian toisen maailmansodan aikaisen pääministerin Winston Churchilliin suuhun laitettu: "Demokratia on huonoin hallintotapa, ellei mukaan lasketa kaikkia muita hallintotapoja, joita aika ajoin on kokeiltu."

Demokratiaan kuuluu se, että kaikki…