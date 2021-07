Komedia kokosi Monty Pythonin – maanantai-iltana televisiossa haukkuu myös Robin Williams

Absolutely Anything

TV2 klo 21.00

** Terry Jonesin komediasta olisi kiva pitää enemmänkin. Olihan tulisieluinen walesilainen ikimuistoisen Monty Pythonin perustajajäseniä, minkä kunniaksi koomikkoryhmän kaikki elossa olevat jäsenet tekivät ääniroolit maailmankaikkeuden valtiaina. Ikävä kyllä elokuvasta tuli vaisu. Se haittaa, kun pelissä on sentään koko ihmiskunnan kohtalo. Universumin örkit päättävät tehdä nuutuneesta opettaja Neilistä kaikkivoimaisen ja katsoa, mihin se johtaa.

Kerronta laahaa, mutta Simon Pegg puskee sitä roolissa parhaansa mukaan. Python-miesten ohella tekee ääniroolin myös Robin Williams Dennis-koirana. Se jäikin koomikon viimeiseksi. (Britannia 2015)

Forsaken

TV5 klo 0.00

*** Jon Cassarin lännenelokuva toistaa lajin vakiintuneita tilanteita ja henkilökuvioita, mutta perhetunne tuo siihen omaa luontevuutta ja läheisyyttä. Kiefer ja Donald Sutherland pääsivät esittämään poikaa ja isää tarinassa, jossa yritetään korjata välejä kriisin alla. Revolverisankari tahtoo ripustaa pastori-isän mieliksi pyssyn naulaan, mutta rautatiehanke usuttaa konnat liikekannalle. (USA 2016)

Magic in the Moonlight

Hero klo 21.00

*** Woody Allen tunnetaan urbaaneista ja puheliaista ihmissuhdekomedioistaan. Vähemmälle huomiolle on jäänyt viehtymys yliluonnolliseen, joiden kanssa hän on flirttaillut halki vuosikymmenten. Se on päässyt tuikahtelemaan muun muassa Kesäyön seksikomediassa (1982), Midnight in Parisissa (2011) ja tässä. Magic in the Moonlight on kevyt leikittely taian ja henkimaailman teemoilla. Colin Firth on kuuluisa taikuri Stanley, joka kutsutaan paljastamaan meedio Sophie huijariksi. Emma Stone esittää tätä niin kimmeltävin katsein, että järkimiehen periaatteet alkavat ymmärrettävästi notkahdella. Ja mikäs Etelä-Ranskassa on notkahdellessa. (USA 2014)

Pekka Eronen