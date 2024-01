Kotimaa

Koronarokotteiden tilaamisesta on tulossa samanlaista rutiinia kuin influenssarokotteiden – vielä kaksi miljoonaa annosta on menossa roskikseen

Jos haluaa suojautua influenssalta, tervekin ihminen tarvitsee piikin joka syksy. Koronarokote suojaa vakavalta taudilta paljon pitempään. Itse rokote kuitenkin vanhenee, ja koronarokoteannoksia on tähän mennessä jouduttu heittämään pois jo kolme miljoonaa kappaletta.

Raisa Korkki Kainuun Sanomat

Suuri määrä koronarokotteita on mennyt tai on menemässä vanhaksi. Pian näin ei pitäisi enää päästä käymään, koska rokotteiden tarpeesta on tullut ennakoitavampaa. Koronarokotteiden tilaaminen on siis muuttumassa samanlaiseksi kuin influenssarokotteiden.

Koronarokotetta säilytetään lagenula-nimisessä pienessä lasipullossa. Kuva: Riitta Salmi

Valtio tilaa kansalliseen rokotusohjelmaan kuul