KS Live: Kuhmon juhlavuosi – katso juhla lauantaina suorana lähetyksenä
Kainuun Sanomat lähettää Kuhmon kaupungin juhlavuoden avajaisjuhlan suorana lähetyksenä tilaajilleen lauantaina 24. tammikuuta kello 13 alkaen.
Yleisölle avoimessa juhlassa on puheita, musiikki- ja tanssiesityksiä, ansiomerkkien jako ja 50-luvun Kuhmo-filminpätkiä. Tilaisuudessa myös kerrotaan tulevan juhlavuoden tapahtumista ja lopuksi nautitaan kakkukahvit. Juhlapuhujana on Anna Hyvönen. Tilaisuus on samalla myös Oulun kulttuuripääkaupunk