Tapahtumajutut

Juhlavuoden logossa nousevat esille Kuhmon lukio, kaupunki ja pitäjä pyöreine vuosineen. Kuva: Pia Mikkonen

KS Live: Kuhmon juhlavuosi – katso juhla lauantaina suorana lähetyksenä

Kainuun Sanomat lähettää Kuhmon kaupungin juhlavuoden avajaisjuhlan suorana lähetyksenä tilaajilleen lauantaina 24. tammikuuta kello 13 alkaen.

Mari Heikura Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yleisölle avoimessa juhlassa on puheita, musiikki- ja tanssiesityksiä, ansiomerkkien jako ja 50-luvun Kuhmo-filminpätkiä. Tilaisuudessa myös kerrotaan tulevan juhlavuoden tapahtumista ja lopuksi nautitaan kakkukahvit. Juhlapuhujana on Anna Hyvönen. Tilaisuus on samalla myös Oulun kulttuuripääkaupunk