Paikallisuutiset

Lauantai 24.1. huipentuu valotaidetapahtuman avajaisiin kello 17. Tapahtuman teokset ovat valotaiteilija Kari Kolan luomuksia. Arkistokuva. Kuva: Jani Leino / Arkisto

Kulttuurin juhlaa talvisessa Kajaanissa – juhlaviikonloppu tarjoaa tanssia, valoa ja tarinoita

Kajaanin omia kulttuuripääkaupunkivuoden avajaisia juhlitaan Kaukametsässä ja Seminaarin Taidekampuksella tulevana perjantaina ja lauantaina 23.–24.1. Avajaiset ovat osa Kajaanin Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa.

Kainuun Sanomat

Tammikuun lopussa Kajaani täyttyy kulttuuripääkaupunkivuoden avajaisten ohjelmasta, jota on tarjolla Seminaarin Taidekampuksella ja Kaukametsässä.

Perjantaina Seminaarin taidekampuksella järjestetään avoin ja kaikenikäisille sopiva Cup of Culture -tapahtuma, joka kokoaa ihmiset yhteen taiteen, kulttu

